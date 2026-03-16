Στοιχεία από το ταξίδι επαναπατρισμού της Σοφίας Μητσοτάκη με την Aegean έδωσαν στη δημοσιότητα τα ellinikahoaxes
Τα νέα στοιχεία αφορούν φωτογραφίες από την πτήση, αλλά και κάρτες επιβίβασης συνεπιβατριών της Σοφίας Μητσοτάκη
Η Σοφία Μητσοτάκη αποφάσισε να δώσει στη δημοσιότητα νέα τεκμήρια σχετικά με την πτήση της από το Μουσκάτ του Ομάν προς την Αθήνα στις 6 Μάρτιο, με σκοπό να απαντήσει στα fake news που συνεχίζουν να διακινούνται στο διαδίκτυο.
Υπενθυμίζεται πως η κόρη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, είχε δημοσιοποιήσει το εισιτήριό της από την πτήση charter της Aegean αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Παρόλο που δεν επιθυμούσα να δώσω συνέχεια σε αυτή τη δυσάρεστη ιστορία, προχωρώ στη δημοσιοποίηση του εισιτηρίου μου από την προγραμματισμένη πτήση charter της Aegean από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ στις 6 Μαρτίου».
Ορισμένα ΜΜΕ και χρήστες του διαδικτύου αμφισβήτησαν την κάρτα επιβίβασης και η Σοφία Μητσοτάκη έδωσε στα ellinikahoaxes φωτογραφίες μέσα από το αεροπλάνο και εισιτήρια από τους συνεπιβάτες της, τα οποία φέρουν ακριβώς τα ίδια στοιχεία και με την ίδια μορφή που είχε και το αντίστοιχο εισιτήριο της κόρης του πρωθυπουργό.
Δείτε παρακάτω το δημοσίευμα από τα ellinikahoaxes με τα τεκμήρια από το ταξίδι της Σοφίας Μητσοτάκη:
Τα Ellinika Hoaxes επικοινώνησαν με τη Σοφία Μητσοτάκη και έλαβαν στην κατοχή τους αυθεντικά τεκμήρια του ταξιδιού της, προσωπικές φωτογραφίες μέσα από την πτήση της Aegean καθώς και τρεις κάρτες επιβίβασης συνεπιβατριών της, τις οποίες δημοσιεύουμε κατόπιν σχετικής άδειας.
Η Σοφία Μητσοτάκη απάντησε στους ισχυρισμούς αναρτώντας ένα στόρυ στον λογαριασμό της στο Instagram. Συγκεκριμένα, ανάρτησε την κάρτα επιβίβασής της, αναφέροντας ότι ταξίδεψε στις 6 Μαρτίου 2026, με “προγραμματισμένη πτήση charter” της Aegean από το Ομάν, και όχι από το Ντουμπάι, ενώ προχώρησε και σε εξώδικο εναντίον του φερόμενου ως αρχισυντάκτη του “Καρδίτσα στα Άκρα”.
Γρήγορα, ωστόσο, τόσο το “Καρδίτσα στα Άκρα”, καθώς και πλήθος χρηστών, έσπευσαν να αμφισβητήσουν τη γνησιότητα της κάρτας επιβίβασης επικαλούμενοι τις απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, παραβλέποντας ότι τα εργαλεία αυτά επινοούσαν στοιχεία και εφεύρισκαν απαντήσεις οι οποίες δεν ήταν αληθείς.
Οι πτήσεις επαναπατρισμού της Aegean από το Μουσκάτ στις 4 και 6 Μαρτίου 2026
Το γεγονός ότι στις 6 Μαρτίου 2026 η Aegean μετέφερε με ειδική πτήση Έλληνες πολίτες από το Ομάν, τεκμηριώνεται αρχικά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή του, στις 6 Μαρτίου 2026, “46 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ”.
Με βάση την κάρτα επιβίβασης της Σοφίας Μητσοτάκη, η πτήση της Aegean είχε κωδικό 6X4981 και αναχωρούσε στις 16:00 (τοπική ώρα), με προορισμό την Αθήνα. Ανατρέχοντας στο ιστορικό των αναχωρήσεων του Διεθνούς Αερολιμένου του Μουσκάτ, στο Flightradar24, εντοπίσαμε μία και μοναδική πτήση της Aegean στις 6 Μαρτίου 2026 με κωδικό AEE4981 (ίδιος καταληκτικός αριθμός με αυτόν της κάρτας επιβίβασης), που αναχωρούσε στις 16:00 με προορισμό την Αθήνα.
Η ίδια ειδική πτήση επαναπατρισμού της Aegean πραγματοποιήθηκε και στις 4 Μαρτίου 2026, όπως βεβαιώνεται από το Flightradar24 (βλ. εικόνα παραπάνω) και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Η κ. Αρετή Τζίλου, επιβάτρια της πτήσης της 4ης Μαρτίου, ανάρτησε τη δική της κάρτα επιβίβασης, ενισχύοντας το συμπέρασμα ότι η κάρτα επιβίβασης της Σοφίας Μητσοτάκη είναι απολύτως αυθεντική:
Επιπλέον, σε αντίθεση με τους διακινούμενους ισχυρισμούς ότι το αερoδρόμιο του Μουσκάτ δεν διαθέτει πτέρυγα C23 (πύλη αναχώρησης της πτήσης της Σοφίας Μητσοτάκη), το αεροδρόμιο του Μουσκάτ διαθέτει τρεις πτέρυγες (A, B, C), σύμφωνα με τον διαδραστικό χάρτη του διεθνούς αερολιμένα:
Τα αυθεντικά τεκμήρια της Σοφίας Μητσοτάκη και των συνεπιβατριών της
Ταξίδεψε, λοιπόν, με την ειδική πτήση επαναπατρισμού της Aegean η Σοφία Μητσοτάκη στις 6 Μαρτίου 2026 από το Ομάν στην Αθήνα; Σε επικοινωνία που είχαμε μαζί της, η Σοφία Μητσοτάκη μας παραχώρησε προσωπικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μέσα από το αεροπλάνο της Aegean, μαζί με τρεις συνεπιβάτριές της (εμφανές το διακριτικό σήμα της Aegean στο κάλυμμα των καθισμάτων):
Επιπλέον, λάβαμε στην κατοχή μας και παρουσιάζουμε, κατόπιν σχετικής άδειας, τις κάρτες επιβίβασης των τριών συνεπιβατριών της κ. Μητσοτάκη, οι οποίες την πλαισιώνουν στις παραπάνω φωτογραφίες:
Όπως διαπιστώνουμε, όλες οι κάρτες επιβίβασης φέρουν τα ίδια ακριβώς στοιχεία και την ίδια ακριβώς μορφή και ταυτίζονται πλήρως με την κάρτα επιβίβασης της Σοφίας Μητσοτάκη, σε αντίθεση με όσα διακινήθηκαν λανθασμένα από τα γλωσσικά εργαλεία ΑΙ αλλά και από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Εργαλεία όπως το Ghat GPT και το Gemini δεν αποτελούν εργαλεία επαλήθευσης
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι αν και τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (LLMs), όπως το ChatGPT και το Gemini, χρησιμοποιούνται ως πηγές πληροφόρησης και γνώσης, από τη φύση τους τα μοντέλα αυτά δεν είναι σχεδιασμένα για επαλήθευση.
Όπως εξηγούν στη μεγάλη τους έρευνα οι Huang κ.α. (2025), οι απαντήσεις που δίνουν τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα δεν βασίζονται στο τι είναι αληθές αλλά στο τι αναμένεται πιθανολογικά ως απάντηση στην ερώτηση που τους δίνουμε. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, τα μοντέλα αυτά “έχουν εκπαιδευτεί ώστε να προσαρμόζουν τις απαντήσεις τους πέρα από τα πραγματικά όρια των γνώσεών τους”, με αποτέλεσμα, συχνά, τα μοντέλα να επινοούν περιεχόμενο αντί να το απορρίπτουν, όταν αντιμετωπίζουν ερωτήματα που υπερβαίνουν τα όρια των γνώσεών τους.
Για παράδειγμα το ChatGPT, μπέρδεψε τον αριθμό που υποδηλώνει τη σειρά με την οποία έγινε η κράτηση (SEQ NO 034), με τη θέση στο αεροπλάνο (SEAT NO 9F) και υποστήριξε ψευδώς ότι δεν είναι ο αριθμός με τον οποίο έγινε το check in, αλλά αριθμός θέσης.
Εργαλεία, λοιπόν, όπως το ChatGPT, το Gemini κ.α., δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον έλεγχο γεγονότων και τη διαδικασία της επαλήθευσης που διεξάγεται από ειδικούς, λόγω εγγενών περιορισμών στον προγραμματισμό τους. Η χρήση τους για λόγους επαλήθευσης κρίνεται ιδιαιτέρως επισφαλής και συνίσταται η ορθή κατανόηση του τρόπου λειτουργίας τους.
Συμπέρασμα
Από όλα τα παραπάνω, αποδεικνύεται ότι η κάρτα επιβίβασης που παρουσίασε η Σοφία Μητσοτάκη ως τεκμήριο αλήθειας του ταξιδιού της είναι αυθεντική και συνάδει με τις κάρτες επιβίβασης συνεπιβατριών της αλλά και ταξιδιωτών αντίστοιχων πτήσεων επαναπατρισμού της Aegean από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ.
