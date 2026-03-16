Στοιχεία από το ταξίδι επαναπατρισμού της Σοφίας Μητσοτάκη με την Aegean έδωσαν στη δημοσιότητα τα ellinikahoaxes

Η ίδια ειδική πτήση επαναπατρισμού της Aegean πραγματοποιήθηκε και στις 4 Μαρτίου 2026, όπως βεβαιώνεται από το Flightradar24 (βλ. εικόνα παραπάνω) και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Η κ. Αρετή Τζίλου, επιβάτρια της πτήσης της 4ης Μαρτίου, ανάρτησε τη δική της κάρτα επιβίβασης, ενισχύοντας το συμπέρασμα ότι η κάρτα επιβίβασης της Σοφίας Μητσοτάκη είναι απολύτως αυθεντική:Επιπλέον, σε αντίθεση με τους διακινούμενους ισχυρισμούς ότι το αερoδρόμιο του Μουσκάτ δεν διαθέτει πτέρυγα C23 (πύλη αναχώρησης της πτήσης της Σοφίας Μητσοτάκη), το αεροδρόμιο του Μουσκάτ διαθέτει τρεις πτέρυγες (A, B, C), σύμφωνα με τον διαδραστικό χάρτη του διεθνούς αερολιμένα:Ταξίδεψε, λοιπόν, με την ειδική πτήση επαναπατρισμού της Aegean η Σοφία Μητσοτάκη στις 6 Μαρτίου 2026 από το Ομάν στην Αθήνα; Σε επικοινωνία που είχαμε μαζί της, η Σοφία Μητσοτάκη μας παραχώρησε προσωπικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μέσα από το αεροπλάνο της Aegean, μαζί με τρεις συνεπιβάτριές της (εμφανές το διακριτικό σήμα της Aegean στο κάλυμμα των καθισμάτων):Επιπλέον, λάβαμε στην κατοχή μας και παρουσιάζουμε, κατόπιν σχετικής άδειας, τις κάρτες επιβίβασης των τριών συνεπιβατριών της κ. Μητσοτάκη, οι οποίες την πλαισιώνουν στις παραπάνω φωτογραφίες:Όπως διαπιστώνουμε, όλες οι κάρτες επιβίβασης φέρουν τα ίδια ακριβώς στοιχεία και την ίδια ακριβώς μορφή και ταυτίζονται πλήρως με την κάρτα επιβίβασης της Σοφίας Μητσοτάκη, σε αντίθεση με όσα διακινήθηκαν λανθασμένα από τα γλωσσικά εργαλεία ΑΙ αλλά και από τους χρήστες των μέσων κοινωνικήςΣτο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι αν και τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (LLMs), όπως το ChatGPT και το Gemini, χρησιμοποιούνται ως πηγές πληροφόρησης και γνώσης, από τη φύση τους τα μοντέλα αυτά δεν είναι σχεδιασμένα για επαλήθευση.Όπως εξηγούν στη μεγάλη τους έρευνα οι Huang κ.α. (2025), οι απαντήσεις που δίνουν τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα δεν βασίζονται στο τι είναι αληθές αλλά στο τι αναμένεται πιθανολογικά ως απάντηση στην ερώτηση που τους δίνουμε. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, τα μοντέλα αυτά “έχουν εκπαιδευτεί ώστε να προσαρμόζουν τις απαντήσεις τους πέρα από τα πραγματικά όρια των γνώσεών τους”, με αποτέλεσμα, συχνά, τα μοντέλα να επινοούν περιεχόμενο αντί να το απορρίπτουν, όταν αντιμετωπίζουν ερωτήματα που υπερβαίνουν τα όρια των γνώσεών τους.Για παράδειγμα το ChatGPT, μπέρδεψε τον αριθμό που υποδηλώνει τη σειρά με την οποία έγινε η κράτηση (SEQ NO 034), με τη θέση στο αεροπλάνο (SEAT NO 9F) και υποστήριξε ψευδώς ότι δεν είναι ο αριθμός με τον οποίο έγινε το check in, αλλά αριθμός θέσης.Εργαλεία, λοιπόν, όπως το ChatGPT, το Gemini κ.α., δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον έλεγχο γεγονότων και τη διαδικασία της επαλήθευσης που διεξάγεται από ειδικούς, λόγω εγγενών περιορισμών στον προγραμματισμό τους. Η χρήση τους για λόγους επαλήθευσης κρίνεται ιδιαιτέρως επισφαλής και συνίσταται η ορθή κατανόηση του τρόπου λειτουργίας τους.Από όλα τα παραπάνω, αποδεικνύεται ότι η κάρτα επιβίβασης που παρουσίασε η Σοφία Μητσοτάκη ως τεκμήριο αλήθειας του ταξιδιού της είναι αυθεντική και συνάδει με τις κάρτες επιβίβασης συνεπιβατριών της αλλά και ταξιδιωτών αντίστοιχων πτήσεων επαναπατρισμού της Aegean από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ.