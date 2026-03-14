«Ελπίζω ότι εδώ ολοκληρώνεται αυτή η αθλιότητα»: Η Σοφία Μητσοτάκη δημοσίευσε το boarding pass απαντώντας σε fake news

Ένα νεαρό κορίτσι εδώ και μέρες κανιβαλίζεται μέσω διαφόρων παρακμιακών sites και με την χειρότερη μορφή συκοφαντίας, την διασπορά φημών και αμφιβολιών. Το κορίτσι αυτό, όχι μόνον δεν χρησιμοποίησε κάποιο προνόμιο, επειδή τυγχάνει να είναι η κόρη του @kmitsotakis αλλά αντιθέτως… pic.twitter.com/eC90Tnpjvu — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 14, 2026

Σοφία Μητσοτάκη δημοσίευσε το boarding pass από την πτήση της από το Μουσκάτ του Ομάν προς στην Αθήνα στις 6 Μαρτίου, απαντώντας σε fake news.Σε ανάρτησή της, η ίδια ανέφερε ότι, παρότι αρχικά δεν επιθυμούσε να δώσει συνέχεια στην υπόθεση, αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το εισιτήριό της από πτήση charter της Aegean που αναχώρησε από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ στις 6 Μαρτίου.Όπως σημειώνει, σκοπός της κίνησης αυτής είναι να αποδείξει την ανακρίβεια των ισχυρισμών που διατυπώθηκαν σε βάρος της. Παράλληλα, κατηγορεί μέσο ενημέρωσης ότι ακολουθεί «απαράδεκτη τακτική», επιχειρώντας να μετατρέψει το θύμα σε θύτη και να στοχοποιήσει ένα πρόσωπο, οδηγώντας το στη συνέχεια να απολογείται για πράξη που δεν έχει διαπράξει.Η Σοφία Μητσοτάκη εκφράζει την ελπίδα ότι το ζήτημα θα κλείσει με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων που παρουσίασε, ζητώντας παράλληλα δημόσια απολογία από το μέσο ενημέρωσης και την άμεση απόσυρση του σχετικού δημοσιεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση, τονίζει ότι επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της.«Παρόλο που δεν επιθυμούσα να δώσω συνέχεια σε αυτή τη δυσάρεστη ιστορία, προχωρώ στη δημοσιοποίηση του εισιτηρίου μου από την προγραμματισμένη πτήση charter της Aegean από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ στις 6 Μαρτίου.Ο λόγος που προβαίνω σε αυτή την ενέργεια είναι ξεκάθαρος: να καταδειχθεί σε όλους η απαράδεκτη τακτική που ακολουθούν διαχρονικά μέσα όπως το συγκεκριμένο. Μια τακτική που επιχειρεί να μετατρέψει το θύμα σε θύτη, να στοχοποιήσει έναν άνθρωπο και στη συνέχεια να τον εξαναγκάσει να απολογηθεί για μια πράξη που δεν διέπραξε.Ελπίζω ότι εδώ ολοκληρώνεται αυτή η αθλιότητα. Αναμένω τη δημόσια απολογία του μέσου και την άμεση απόσυρση του δημοσιεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου».«Ένα νεαρό κορίτσι εδώ και μέρες κανιβαλίζεται μέσω διαφόρων παρακμιακών sites και με την χειρότερη μορφή συκοφαντίας, την διασπορά φημών και αμφιβολιών. Το κορίτσι αυτό, όχι μόνον δεν χρησιμοποίησε κάποιο προνόμιο, επειδή τυγχάνει να είναι η κόρη του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά αντιθέτως διασύρθηκε επειδή είναι η κόρη του», γράφει ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Twitter δημοσιεύοντας την ανάρτηση της Σοφίας Μητσοτάκη.«Ολόκληρη αρχηγός κόμματος, η οποία μάλιστα παρουσιάζεται ως η υπερασπιστής των αδυνάτων, έφτασε στο σημείο να διασπείρει μέσα στην Βουλή αυτά τα αίσχη. Μπροστά στο μίσος τους για τον Μητσοτάκη δεν σεβάστηκαν ούτε ένα απλό παιδί! Και η ντροπή έχει χάσει πλέον το νόημά της! Ας ελπίσουμε ότι η Κοινωνία μας θα αντισταθεί σε αυτή την τοξικότητα. Σοφία μας απλά συγγνώμη από όλους μας για όλο αυτό!», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Θάνος Πλεύρης: Μια νέα κοπέλα υποχρεώνεται να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας

Μια νέα κοπέλα υποχρεώνεται να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας για να απαντήσει σε οχετό πολιτικών της τοξικότητας και της κίτρινης δημοσιογραφίας. Μόνο της «αδίκημα» ότι είναι κόρη του ΠΘ. Άραγε τουλάχιστον τώρα θα αρχίσουν να ανακλούν τα ψεύδη και τις συκοφαντίες τους; pic.twitter.com/Sg7nZ0VNKa — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) March 14, 2026

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σημειώνει πως «μια νέα κοπέλα υποχρεώνεται να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας για να απαντήσει σε οχετό πολιτικών της τοξικότητας και της κίτρινης δημοσιογραφίας. Μόνο της “αδίκημα” ότι είναι κόρη του πρωθυπουργού. Άραγε τουλάχιστον τώρα θα αρχίσουν να ανακλούν τα ψεύδη και τις συκοφαντίες τους;».