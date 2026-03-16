Δείτε βίντεο με το αναποδογυρισμένο σκάφος της Frontex στο Καστελόριζο: Επέβαινε η Εσθονή πρέσβης, τρεις οι τραυματίες

Δύο Εσθονοί και ένας Έλληνας λιμενικός τραυματίστηκαν, με τους δύο πρώτους να φέρουν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα αντίστοιχα, ενώ ο τελευταίος τραυματίστηκε ελαφρά στο μάτι





Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ελιγμού. Το σκάφος προσέκρουσε σε βράχια, ανετράπη και οι επιβαίνοντες έπεσαν στη θάλασσα. Ακολούθως, ξέσπασε φωτιά όταν διέρρευσε βενζίνη από τη μηχανή.



Τρεις τραυματίες, προληπτικές εξετάσεις για την Εσθονή πρέσβη





Οι τέσσερεις μεταφέρθηκαν στο ιατρικό κέντρο του νησιού.



Το πέμπτο άτομο δεν έφερε κάποιο τραύμα και δεν κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο.



Διερευνώνται τα αίτια του περιστατικού Οι συνθήκες του περιστατικού και τα ακριβή αίτια της πρόσκρουσης διερευνώνται.



Η ανακοίνωση του Λιμενικού έχει ως εξής:



«Ανατροπή και βύθιση σκάφους της δύναμης frontex στη θαλάσσια περιοχή της Μεγίστης. Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 5 άτομα (4 εσθονοί, εκ των οποίων η πρέσβειρα της εσθονίας και 1 στέλεχος Λ.Σ. - ΕΛΛ.ΑΚΤ- σύνδεσμος frontex). οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλσ και i/φ καταμαράν και μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Καστελορίζου. 4 τραυματίες εκ των επιβαινόντων μεταφέρονται με ε/π super puma της Π.Α. στο νοσοκομείο Ρόδου».



Η επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος Σήμερα, απογευματινές ώρες (περίπου 16:30), σημειώθηκε ανατροπή και βύθιση σκάφους της δύναμης FRONTEX κατά την έξοδο του από τον λιμένα Μεγίστης.



Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά πέντε (05) άτομα: η Πρέσβειρα της Εσθονίας στην Ελλάδα, τρία (03) μέλη του πληρώματος (εσθονικής υπηκοότητας), καθώς και ένα (01) στέλεχος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως σύνδεσμος.



Άμεσα κινητοποιήθηκαν ΠΛΣ του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικό σκάφος (καταμαράν), τα οποία προέβησαν στην επιτυχή περισυλλογή των πέντε επιβαινόντων. Όλοι μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μεγίστης για την παροχή πρώτων βοηθειών.



Στη συνέχεια, τέσσερις εκ των επιβαινόντων διακομίστηκαν με ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα:



Δύο (02) Εσθονοί υπήκοοι παραμένουν νοσηλευόμενοι, με σοβαρά τραύματα αλλά εκτός κινδύνου.

Το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έφερε τραυματισμό στο μάτι.

Η Πρέσβειρα της Εσθονίας υποβλήθηκε σε προληπτικές εξετάσεις.



Για το περιστατικό και τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα η ανατροπή, διενεργείται προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή της Μεγίστης.







*Φωτογραφία αρχείου