Όταν ο ύπνος γίνεται πολυτέλεια και το στρώμα αόρατο πρόβλημα.
Σουβλί και κινητό τηλέφωνο βρέθηκαν στις φυλακές Αλικαρνασσού, συνελήφθη 41χρονος
Σουβλί και κινητό τηλέφωνο βρέθηκαν στις φυλακές Αλικαρνασσού, συνελήφθη 41χρονος
Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε επτά κελιά - Δείτε φωτογραφία
Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν αστυνομικοί του τμήματος οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα σουβλί και ένα κινητό τηλέφωνο ενώ συνελήφθη 41χρονος.
Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε συνολικά επτά κελιά, με τη συνδρομή του τμήματος ΕΚΑΜ Κρήτης.
Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός έγκλειστος, καθώς βρέθηκε να κατέχει αυτοσχέδιο σουβλί συνολικού μήκους 10 εκατοστών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.
Επιπλέον, στην κατοχή 27χρονου έγκλειστου βρέθηκε κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε συνολικά επτά κελιά, με τη συνδρομή του τμήματος ΕΚΑΜ Κρήτης.
Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός έγκλειστος, καθώς βρέθηκε να κατέχει αυτοσχέδιο σουβλί συνολικού μήκους 10 εκατοστών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.
Επιπλέον, στην κατοχή 27χρονου έγκλειστου βρέθηκε κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
