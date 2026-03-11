Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Μέτρα για την ανάσχεση του εθισμού των εφήβων στον τζόγο, ζητά η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής
Μέτρα για την ανάσχεση του εθισμού των εφήβων στον τζόγο, ζητά η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής
Ζητά να περιορισθεί η διαφήμιση και των νόμιμων εφαρμογών στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, όταν αποδέκτες της μπορεί να είναι και έφηβοι
Η ανησυχητική εικόνα των κρουσμάτων εθισμού εφήβων σε στοιχηματισμό και τυχερά παιχνίδια στη χώρα μας απασχόλησε την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής και οδήγησε στην εκπόνηση Σύστασης για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Η Σύσταση επισημαίνει τη ραγδαία ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στοιχηματισμού και τυχερών παιχνιδιών ως αιτία για την εξοικείωση των ανηλίκων, έστω και αν η νομοθεσία απαγορεύει τη χρήση τέτοιων εφαρμογών στους τελευταίους. Τονίζει ότι εκτός του ελέγχου των παράνομων εφαρμογών, είναι αναγκαίο να περιορισθεί η διαφήμιση και των νόμιμων εφαρμογών, όταν αποδέκτες της μπορεί να είναι και έφηβοι, κυρίως για λόγους δημόσιας υγείας προκειμένου να προληφθούν κρούσματα εθισμού. Θεωρεί επίσης ότι πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα ταυτοποίησης των χρηστών των εφαρμογών, ώστε ιδιαίτερα στον τομέα αυτόν να αποτρέπεται η έμμεση πρόσβαση ανηλίκων.
Η ΕΕΒΤ κρίνει, ότι το κράτος πρέπει να λάβει στοχευμένα μέτρα για την προστασία των εφήβων από την εν γένει έκθεση σε τυχερά παιχνίδια, πέρα από τον έλεγχο της παράνομης αγοράς παιχνιδιών για τον οποίον ήδη έχει εξαγγελθεί νομοθετική πρωτοβουλία.
Σκοπός πρέπει να είναι η ανάσχεση του ανησυχητικού πολλαπλασιασμού των κρουσμάτων εθισμού που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια εξαιτίας μιας ραγδαίας ανάπτυξης της συγκεκριμένης «αγοράς». Πρέπει συγκεκριμένα:
- Να ρυθμισθεί με νόμο η επιτρεπόμενη διαφήμιση στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, ιδίως σε ζώνες αυξημένης ακροαματικότητας /τηλεθέασης (π.χ.κατά την προβολή αθλητικών συναντήσεων ή προγραμμάτων). Η ευθύνη για τη θέσπιση σχετικών διατάξεων ανήκει στη ΓΓ Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και η ευθύνη για την εφαρμογή τους στο ΕΣΡ.
- Με πρωτοβουλία της ΕΕΕΠ και τη συνεργασία των εταιρειών του κλάδου, αντίστοιχη πρόβλεψη να προστεθεί στον Κώδικα Διαφήμισης και Επικοινωνίας στο πλαίσιο της αυτορρύθμισης της συγκεκριμένης αγοράς.
- Να τεθούν όροι ως προς τη συχνότητα και το περιεχόμενο της διαφήμισης στο διαδίκτυο. Και εν προκειμένω, η ευθύνη για τη θέσπιση σχετικών διατάξεων ανήκει στη ΓΓ Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και η ευθύνη για την εφαρμογή τους στο ΕΣΡ.
- Να αναληφθεί από το Υπουργείο Παιδείας πρωτοβουλία ενημέρωσης των εφήβων, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, για τους κινδύνους εθισμού. Η πρωτοβουλία αυτή είναι ορθό να συνδυασθεί με την ήδη προγραμματιζόμενη συνεργασία της ΕΕΕΠ και του ΕΟΠΑΕ για την πρόληψη του εθισμού.
- Η πιστοποίηση των χρηστών να αξιοποιεί την υποδομή του Gov Wallet, στο οποίο είναι αποθηκευμένη με ασφαλή και διαλειτουργικό τρόπο η ταυτότητα των πολιτών (όπως ήδη σχεδιάζεται και για τη σύνδεση ανηλίκων με τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης). Με αυτόν τον τρόπο εμποδίζεται η πρόσβαση σε ανηλίκους, σε περιπτώσεις που επιχειρούν να παρακάμψουν τις τρέχουσες διαδικασίες πιστοποίησης και να αποκτήσουν πρόσβαση στις στοιχηματικές πλατφόρμες με χρήση ανώνυμων προπληρωμένων καρτών. Η πρόταση κινείται στο πλαίσιο της πρόσφατης Δήλωσης της ΕΕΒΤ «για την προστασία των παιδιών από δυσμενείς επιπτώσεις των αλγορίθμων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».
Σχετική πρωτοβουλία πρέπει να αναλάβει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ΕΕΕΠ.
Στο ίδιο πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών να θεσπίσει μέτρα περιορισμού της χρήσης προπληρωμένων χρεωστικών καρτών, δηλαδή του πλέον διαδεδομένου μέσου συναλλαγών των νεότερων ηλικιών σήμερα.
Η Σύσταση επισημαίνει τη ραγδαία ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στοιχηματισμού και τυχερών παιχνιδιών ως αιτία για την εξοικείωση των ανηλίκων, έστω και αν η νομοθεσία απαγορεύει τη χρήση τέτοιων εφαρμογών στους τελευταίους. Τονίζει ότι εκτός του ελέγχου των παράνομων εφαρμογών, είναι αναγκαίο να περιορισθεί η διαφήμιση και των νόμιμων εφαρμογών, όταν αποδέκτες της μπορεί να είναι και έφηβοι, κυρίως για λόγους δημόσιας υγείας προκειμένου να προληφθούν κρούσματα εθισμού. Θεωρεί επίσης ότι πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα ταυτοποίησης των χρηστών των εφαρμογών, ώστε ιδιαίτερα στον τομέα αυτόν να αποτρέπεται η έμμεση πρόσβαση ανηλίκων.
Η ΕΕΒΤ κρίνει, ότι το κράτος πρέπει να λάβει στοχευμένα μέτρα για την προστασία των εφήβων από την εν γένει έκθεση σε τυχερά παιχνίδια, πέρα από τον έλεγχο της παράνομης αγοράς παιχνιδιών για τον οποίον ήδη έχει εξαγγελθεί νομοθετική πρωτοβουλία.
Σκοπός πρέπει να είναι η ανάσχεση του ανησυχητικού πολλαπλασιασμού των κρουσμάτων εθισμού που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια εξαιτίας μιας ραγδαίας ανάπτυξης της συγκεκριμένης «αγοράς». Πρέπει συγκεκριμένα:
- Να ρυθμισθεί με νόμο η επιτρεπόμενη διαφήμιση στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, ιδίως σε ζώνες αυξημένης ακροαματικότητας /τηλεθέασης (π.χ.κατά την προβολή αθλητικών συναντήσεων ή προγραμμάτων). Η ευθύνη για τη θέσπιση σχετικών διατάξεων ανήκει στη ΓΓ Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και η ευθύνη για την εφαρμογή τους στο ΕΣΡ.
- Με πρωτοβουλία της ΕΕΕΠ και τη συνεργασία των εταιρειών του κλάδου, αντίστοιχη πρόβλεψη να προστεθεί στον Κώδικα Διαφήμισης και Επικοινωνίας στο πλαίσιο της αυτορρύθμισης της συγκεκριμένης αγοράς.
- Να τεθούν όροι ως προς τη συχνότητα και το περιεχόμενο της διαφήμισης στο διαδίκτυο. Και εν προκειμένω, η ευθύνη για τη θέσπιση σχετικών διατάξεων ανήκει στη ΓΓ Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και η ευθύνη για την εφαρμογή τους στο ΕΣΡ.
- Να αναληφθεί από το Υπουργείο Παιδείας πρωτοβουλία ενημέρωσης των εφήβων, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, για τους κινδύνους εθισμού. Η πρωτοβουλία αυτή είναι ορθό να συνδυασθεί με την ήδη προγραμματιζόμενη συνεργασία της ΕΕΕΠ και του ΕΟΠΑΕ για την πρόληψη του εθισμού.
- Η πιστοποίηση των χρηστών να αξιοποιεί την υποδομή του Gov Wallet, στο οποίο είναι αποθηκευμένη με ασφαλή και διαλειτουργικό τρόπο η ταυτότητα των πολιτών (όπως ήδη σχεδιάζεται και για τη σύνδεση ανηλίκων με τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης). Με αυτόν τον τρόπο εμποδίζεται η πρόσβαση σε ανηλίκους, σε περιπτώσεις που επιχειρούν να παρακάμψουν τις τρέχουσες διαδικασίες πιστοποίησης και να αποκτήσουν πρόσβαση στις στοιχηματικές πλατφόρμες με χρήση ανώνυμων προπληρωμένων καρτών. Η πρόταση κινείται στο πλαίσιο της πρόσφατης Δήλωσης της ΕΕΒΤ «για την προστασία των παιδιών από δυσμενείς επιπτώσεις των αλγορίθμων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».
Σχετική πρωτοβουλία πρέπει να αναλάβει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ΕΕΕΠ.
Στο ίδιο πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών να θεσπίσει μέτρα περιορισμού της χρήσης προπληρωμένων χρεωστικών καρτών, δηλαδή του πλέον διαδεδομένου μέσου συναλλαγών των νεότερων ηλικιών σήμερα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα