Το φονικό στις Σπέτσες το 2020 που δηλώθηκε ως τροχαίο, σήμερα η απολογία του 27χρονου γιου καθηγητή του ΕΜΠ
Το φονικό στις Σπέτσες το 2020 που δηλώθηκε ως τροχαίο, σήμερα η απολογία του 27χρονου γιου καθηγητή του ΕΜΠ
Το έγκλημα του 2020 που συγκλόνισε το νησί – Ο κατηγορούμενος είχε επιχειρήσει να εμφανίσει τη δολοφονία ως τροχαίο, αλλά η ιατρική εξέταση αποκάλυψε το τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο
Στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Πειραιά συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του 26χρονου Γρηγόρη Θυμαρά στις Σπέτσες, το Νοέμβριο του 2020. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθεται και πάλι ο 27χρονος σήμερα γιος, γνωστού καθηγητή του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, με σπουδές στη Διεθνή Σχολή του Cambridge στη Σλοβακία και στο Empire State University of New York.
Η δίκη σε δεύτερο βαθμό ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή με πρώτους μάρτυρες τη μητέρα και τον αδερφό του θύματος. Σήμερα αναμένεται η απολογία του κατηγορουμένου ο οποίος, πρωτοδίκως, είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.
«Αφού διήλθαν την χωματερή Σπετσών έφτασαν στην περιοχή Αγριόπετρες Σπετσών και στις 21:30 έκαναν στάση καθώς ο Γρηγόρης Θυμαράς ισχυρίστηκε ότι δεν είχε βενζίνη για να συνεχίσει την πορεία του. Ο κατηγορούμενος τότε του πρότεινε να ανεβεί ως συνεπιβάτης στη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ίδιος για να συνεχίσουν την πορεία τους προς την εξοχική κατοικία του, πλην όμως ο παθών αρνήθηκε, ισχυριζόμενος ότι δεν εμπιστευόταν τις οδηγικές του ικανότητες και φοβόταν.
Η δίκη σε δεύτερο βαθμό ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή με πρώτους μάρτυρες τη μητέρα και τον αδερφό του θύματος. Σήμερα αναμένεται η απολογία του κατηγορουμένου ο οποίος, πρωτοδίκως, είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.
Το χρονικό του εγκλήματοςΤο φονικό που είχε συγκλονίσει την κοινωνία των Σπετσών συνέβη στις 21 Νοεμβρίου του 2020 στην πίσω μεριά του νησιού όπου πήγαν για βόλτα, με τις μηχανές τους, ο Γρηγόρης Θυμαράς και ο 22χρονος τότε γιος του καθηγητή, παρέα με δύο ακόμη νεαρούς άνδρες που επέβαιναν σε δίκυκλο μοτοποδήλατο. Αποκαλυπτικά είναι τα όσα αναφέρονται στην απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Πειραιά που παρουσιάζει το protothema.gr.
«Αφού διήλθαν την χωματερή Σπετσών έφτασαν στην περιοχή Αγριόπετρες Σπετσών και στις 21:30 έκαναν στάση καθώς ο Γρηγόρης Θυμαράς ισχυρίστηκε ότι δεν είχε βενζίνη για να συνεχίσει την πορεία του. Ο κατηγορούμενος τότε του πρότεινε να ανεβεί ως συνεπιβάτης στη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ίδιος για να συνεχίσουν την πορεία τους προς την εξοχική κατοικία του, πλην όμως ο παθών αρνήθηκε, ισχυριζόμενος ότι δεν εμπιστευόταν τις οδηγικές του ικανότητες και φοβόταν.
«Το κυνήγι με το όπλο και το φονικό στιλέτο»Σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση, η άρνηση αυτή του θύματος ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει ο διαπληκτισμός που οδήγησε στη δολοφονία. «Στο πλαίσιο του διαπληκτισμού ο κατηγορούμενος ανέσυρε από την τσέπη του ένα πιστόλι το οποίο προέταξε στοχεύοντας τον θανόντα. Ακολούθησε επίμονη καταδίωξη του θύματος και εν συνεχεία, ο κατηγορούμενος απέσυρε αυτό, τοποθετώντας το εκ νέου μέσα στην τσέπη της φόρμας του, από την οποία ανέσυρε ένα μαχαίρι τύπου στιλέτο και επανήλθε, καταδιώκοντας τον θανόντα και απειλώντας τον με τη φράση «έλα να σου δείξω». Όταν δε, κατάφερε να τον προσεγγίσει, του κατάφερε καίριο πλήγμα με τη χρήση του μαχαιριού στην αριστερή πλευρά κάτω από την κοιλιακή χώρα και δη στην πρόσθια επιφάνεια της αριστερής μηριαίας χώρας από το οποίο προκλήθηκε αιτιωδώς τρώση-διατομή της αριστερής μηριαίας αρτηρίας. Ο θανών, ο οποίος αναφώνησε ‘Α, με έσφαξες, καλέστε ασθενοφόρο’, κατάφερε μετά τον τραυματισμό του να πραγματοποιήσει λίγα βήματα και τελικά κατέρρευσε. Ο κατηγορούμενος ατάραχος και αδιαφορώντας πλήρως για την κατάσταση της υγείας του παθόντος, μετακίνησε τη μηχανή του 26χρονου, ρίχνοντάς την με σφοδρότητα στο έδαφος ώστε να υποστεί φθορές με προφανή σκοπό ν’ αποσείσει τις ποινικές του ευθύνες, να παραπλανήσει τις Αρχές και ν’ αποδοθεί ο τραυματισμός του παθόντος σε οδικό τροχαίο ατύχημα. Χωρίς να του παράσχει τη παραμικρή βοήθεια και απειλώντας τους άλλους δύο νεαρούς που ήταν μαζί τους, λέγοντας επί λέξει ‘εάν μιλήσετε στην αστυνομία, θα σκοτώσω εσάς και τις οικογένειές σας’, τράπηκε σε φυγή με τη δική του μοτοσικλέτα, κινούμενος προς την εξοχική του κατοικία».
Η μαρτυρία της γιατρού και η ανατροπήΤο αστυνομικό τμήμα Σπετσών διενεργώντας, αυτεπάγγελτη προανάκριση, σχημάτισε,αρχικά, δικογραφία για θανατηφόρο οδικό τροχαίο. Η παρατηρητικότητα, ωστόσο, της γιατρού του Πολυδύναμου Ιατρείου Σπετσών και η κατάθεση της στις Αρχές, σύμφωνα με την οποία, ο θανών δεν έφερε εκδορές σε οποιαδήποτε σημείο του σώματός του, που να συνάδουν με πτώση από μηχανή, αντίθετα έφερε θλαστικό τραύμα πιθανόν από αιχμηρό αντικείμενο, οδήγησε στο ν’ αρχίσουν ν’ ανοίγουν σιγά σιγά τα στόματα των αυτόπτων μαρτύρων παρά τις απειλές που είχαν δεχθεί από τον κατηγορούμενο.
Ισόβια για τον γιο του καθηγητήΟ 27χρονος σήμερα γιος του γνωστού καθηγητή, απολογούμενος ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Πειραιά αρνήθηκε την κατηγορία, ισχυριζόμενος ότι δεν βρισκόταν καν στο σημείο που έγινε το συμβάν και ότι δεν κατανοεί για ποιο λόγο οι μάρτυρες του αποδίδουν μια τέτοια κατηγορία. Ισχυρισμοί που δεν έπεισαν το πρωτοβάθμιο δικαστήριο το οποίο τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, τελεσθείσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και του επέβαλλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, χωρίς να του αναγνωρίσει κάποιο από τα ελαφρυντικά που προτάθηκαν και χωρίς να δώσει αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση που άσκησε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα