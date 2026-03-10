Στην Ευελπίδων ο 48χρονος Σουδανός που απειλούσε να ανατιναχθεί στη ΓΑΔΑ, δείτε βίντεο από τη μεταγωγή του
Στην Ευελπίδων ο 48χρονος Σουδανός που απειλούσε να ανατιναχθεί στη ΓΑΔΑ, δείτε βίντεο από τη μεταγωγή του

Ο άνδρας είχε φτάσει έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και απειλούσε πως θα προκαλέσει έκρηξη

Στην Ευελπίδων ο 48χρονος Σουδανός που απειλούσε να ανατιναχθεί στη ΓΑΔΑ, δείτε βίντεο από τη μεταγωγή του
Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί ο 48χρονος υπήκοος Σουδάν, που πρωταγωνίστησε στο επεισόδιο με τις ενεργές χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στο γραφείο του αρμόδιου ανακριτή για να απολογηθεί στις 11:00.

Δείτε βίντεο από τη μεταγωγή του:


Υπενθυμίζεται ότι άνδρας έφθασε έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής την περασμένη Παρασκευή (6/3) και σε έξαλλη κατάσταση, άρχισε να ζητά τηλέφωνο για να μιλήσει απειλώντας πως θα προκαλέσει έκρηξη.

Τελικά αστυνομικοί τράβηξαν την προσοχή του και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε στην κατοχή του δύο αμυντικές χειροβομβίδες τσέχικης προέλευσης, πλήρως λειτουργικές.
