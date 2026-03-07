Μπαινόβγαινε στη φυλακή ο Σουδανός που απειλούσε να ανατιναχθεί στη ΓΑΔΑ: Είπε ότι βρήκε τις χειροβομβίδες σε τάπερ σε άλσος στην Ακρόπολη
Μπαινόβγαινε στη φυλακή ο Σουδανός που απειλούσε να ανατιναχθεί στη ΓΑΔΑ: Είπε ότι βρήκε τις χειροβομβίδες σε τάπερ σε άλσος στην Ακρόπολη
Είχε στην κατοχή του δύο αμυντικές χειροβομβίδες πλήρως λειτουργικές - Στο παρελθόν οι Αρχές τον είχαν συλλάβει 15 φορές για διάφορα αδικήματα
Δέκα πέντε συλλήψεις και δύο αποφυλακίσεις έχει στο ενεργητικό του ο Σουδανός που ζώστηκε χθες (6/3) με χειροβομβίδες και απειλούσε να ανατιναχτεί έξω από τη ΓΑΔΑ.
Ο άνδρας έφθασε έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και, σε έξαλλη κατάσταση, άρχισε να ζητά τηλέφωνο για να μιλήσει απειλώντας πως θα προκαλέσει έκρηξη.
Οι αστυνομικοί τράβηξαν την προσοχή του και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε στην κατοχή του δύο αμυντικές χειροβομβίδες τσέχικης προέλευσης, πλήρως λειτουργικές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σουδανός υποστήριξε ότι βρήκε τις χειροβομβίδες μέσα σε τάπερ σε άλσος στην περιοχή της Ακρόπολης, το οποίο αποτελεί «στέκι» τοξικομανών.
Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η πρώτη του σύλληψη. Αντίθετα είναι μία από τις πολλές, αρχής γενομένης από τον Μάιο του 2008 όταν και συνελήφθη για παράβαση του νόμου «περί αλλοδαπών».
Από τότε ακολούθησαν πολλές συλλήψεις και συγκεκριμένα: δύο το 2008, μία το 2009, δύο το 2020, μία το 2022, μία το 2023, τέσσερις το 2024 και τέσσερις το 2025.
Ο άνδρας έφθασε έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και, σε έξαλλη κατάσταση, άρχισε να ζητά τηλέφωνο για να μιλήσει απειλώντας πως θα προκαλέσει έκρηξη.
Οι αστυνομικοί τράβηξαν την προσοχή του και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε στην κατοχή του δύο αμυντικές χειροβομβίδες τσέχικης προέλευσης, πλήρως λειτουργικές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σουδανός υποστήριξε ότι βρήκε τις χειροβομβίδες μέσα σε τάπερ σε άλσος στην περιοχή της Ακρόπολης, το οποίο αποτελεί «στέκι» τοξικομανών.
Η στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης στη ΓΑΔΑ:
Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η πρώτη του σύλληψη. Αντίθετα είναι μία από τις πολλές, αρχής γενομένης από τον Μάιο του 2008 όταν και συνελήφθη για παράβαση του νόμου «περί αλλοδαπών».
Το «βιογραφικό» του Σουδανού που συνελήφθη
Από τότε ακολούθησαν πολλές συλλήψεις και συγκεκριμένα: δύο το 2008, μία το 2009, δύο το 2020, μία το 2022, μία το 2023, τέσσερις το 2024 και τέσσερις το 2025.
Οι περισσότερες συλλήψεις αφορούν σε παράβαση του νόμου «περι αλλοδαπών» και περί «εξαρτησιογόνων ουσιών», ενώ έχει μία για απόπειρα κλοπής και για παράβαση του νόμου «περί όπλων».
Ενδιάμεσα μπήκε δύο φορές στη φυλακή και αποφυλακίστηκε την πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2021 και τη δεύτερη στις 3 Μαρτίου 2026. Δηλαδή πριν από μερικές ημέρες. Στην κατοχή του βρέθηκε άλλωστε και το αποφυλακιστήριο.
Ενδιάμεσα μπήκε δύο φορές στη φυλακή και αποφυλακίστηκε την πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2021 και τη δεύτερη στις 3 Μαρτίου 2026. Δηλαδή πριν από μερικές ημέρες. Στην κατοχή του βρέθηκε άλλωστε και το αποφυλακιστήριο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα