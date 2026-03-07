Μπαινόβγαινε στη φυλακή ο Σουδανός που απειλούσε να ανατιναχθεί στη ΓΑΔΑ: Είπε ότι βρήκε τις χειροβομβίδες σε τάπερ σε άλσος στην Ακρόπολη

Είχε στην κατοχή του δύο αμυντικές χειροβομβίδες πλήρως λειτουργικές - Στο παρελθόν οι Αρχές τον είχαν συλλάβει 15 φορές για διάφορα αδικήματα





Ο άνδρας έφθασε έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και, σε έξαλλη κατάσταση, άρχισε να ζητά τηλέφωνο για να μιλήσει απειλώντας πως θα προκαλέσει έκρηξη.





Όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε στην κατοχή του δύο αμυντικές χειροβομβίδες τσέχικης προέλευσης, πλήρως λειτουργικές.





Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σουδανός υποστήριξε ότι βρήκε τις χειροβομβίδες μέσα σε τάπερ σε άλσος στην περιοχή της Ακρόπολης, το οποίο αποτελεί «στέκι» τοξικομανών.



Η στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης στη ΓΑΔΑ: Κλείσιμο

Το «βιογραφικό» του Σουδανού που συνελήφθη Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η πρώτη του σύλληψη. Αντίθετα είναι μία από τις πολλές, αρχής γενομένης από τον Μάιο του 2008 όταν και συνελήφθη για παράβαση του νόμου «περί αλλοδαπών».



Από τότε ακολούθησαν πολλές συλλήψεις και συγκεκριμένα: δύο το 2008, μία το 2009, δύο το 2020, μία το 2022, μία το 2023, τέσσερις το 2024 και τέσσερις το 2025.



Οι περισσότερες συλλήψεις αφορούν σε παράβαση του νόμου «περι αλλοδαπών» και περί «εξαρτησιογόνων ουσιών», ενώ έχει μία για απόπειρα κλοπής και για παράβαση του νόμου «περί όπλων».



Ενδιάμεσα μπήκε δύο φορές στη φυλακή και αποφυλακίστηκε την πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2021 και τη δεύτερη στις 3 Μαρτίου 2026. Δηλαδή πριν από μερικές ημέρες. Στην κατοχή του βρέθηκε άλλωστε και το αποφυλακιστήριο.