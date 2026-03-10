H Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης άνοιξε τον δρόμο για αποκατάσταση των ανενεργών μεταλλείων Κίρκης στον Έβρο

Το «πράσινο φως» για να δοθεί λύση σε μια ανοιχτή περιβαλλοντική πληγή από τη δεκαετία του 1990 ακόμα έδωσε ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης.Η Αποκεντρωμένη, την προηγούμενη Παρασκευή ήρε και το τελευταίο εμπόδιο για να προχωρήσει η αποκατάσταση των ανενεργών μεταλλείων Κίρκης στον Έβρο, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της φύλαξης του χώρου αφού ολοκληρωθεί το έργο της αποκατάστασης και ενσωματωθεί ο χώρος, που αποτελεί περιβαλλοντική και υγειονομική βόμβα, στο μοναδικού κάλλους φυσικό περιβάλλον της περιοχής πλέον.Την παρέμβαση αποκατάστασης στα εγκαταλειμμένα μεταλλεία ανέλαβε να υλοποιήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, βάζοντας έτσι οριστικό τέλος στα κατάλοιπα, που σε κάθε μεγάλη βροχόπτωση είχαν ως αποτέλεσμα τη ρύπανση στα νερά και το υπέδαφος της περιοχής.