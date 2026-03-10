H Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης άνοιξε τον δρόμο για αποκατάσταση των ανενεργών μεταλλείων Κίρκης στον Έβρο
ΕΛΛΑΔΑ
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Έβρος

H Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης άνοιξε τον δρόμο για αποκατάσταση των ανενεργών μεταλλείων Κίρκης στον Έβρο

Με απόφαση  του γενικού γραμματέα, Δημήτρη Γαλαμάτη,  η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ανέλαβε την ευθύνη της φύλαξης του χώρου αφού ολοκληρωθεί το έργο της αποκατάστασης

H Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης άνοιξε τον δρόμο για αποκατάσταση των ανενεργών μεταλλείων Κίρκης στον Έβρο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το «πράσινο φως» για να δοθεί λύση σε μια ανοιχτή περιβαλλοντική πληγή από τη δεκαετία του 1990 ακόμα έδωσε ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης.

Η Αποκεντρωμένη, την προηγούμενη Παρασκευή ήρε και το τελευταίο εμπόδιο για να προχωρήσει η αποκατάσταση των ανενεργών μεταλλείων Κίρκης στον Έβρο, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της φύλαξης του χώρου αφού ολοκληρωθεί το έργο της αποκατάστασης και ενσωματωθεί ο χώρος, που αποτελεί περιβαλλοντική και υγειονομική βόμβα, στο μοναδικού κάλλους φυσικό περιβάλλον της περιοχής πλέον.

Την παρέμβαση αποκατάστασης στα εγκαταλειμμένα μεταλλεία ανέλαβε να υλοποιήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, βάζοντας έτσι οριστικό τέλος στα κατάλοιπα, που σε κάθε μεγάλη βροχόπτωση είχαν ως αποτέλεσμα τη ρύπανση στα νερά και το υπέδαφος της περιοχής.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης