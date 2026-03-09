Λεωφορείο παρέσυρε 13χρονη στην Καβάλα, «είναι σε κώμα με σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλό» είπε η μητέρα της
Λεωφορείο παρέσυρε 13χρονη στην Καβάλα, «είναι σε κώμα με σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλό» είπε η μητέρα της

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κορίτσι υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι από την πτώση στο οδόστρωμα

Λεωφορείο παρέσυρε 13χρονη στην Καβάλα, «είναι σε κώμα με σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλό» είπε η μητέρα της
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μια 13χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι της Παρασκευής στο Ποδοχώρι Καβάλας, όταν παρασύρθηκε από λεωφορείο την ώρα που επιχειρούσε να περάσει τον δρόμο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κορίτσι υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι από την πτώση στο οδόστρωμα, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς να προχωρήσουν στην άμεση διακομιδή του σε εξειδικευμένο παιδιατρικό νοσοκομείο στην Αθήνα με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

«Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι πως μας χτύπησαν το παιδί. Είναι σε κώμα αυτή τη στιγμή με σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλό της και πολλαπλά αιματώματα. Η μικρή δεν είναι καλά», ανέφερε η μητέρα της 13χρονης, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Η 13χρονη αρχικά διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στην Αθήνα. Στη συνέχεια διακομίστηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται.


