Δείτε βίντεο: Μεγάλη άσκηση Ελλάδας - Κύπρου με συμμετοχή της φρεγάτας Κίμων

Μεταξύ των μονάδων που έλαβαν μέρος ήταν και η ελληνική φρεγάτα «Κίμων», η οποία βρίσκεται στην Κύπρο λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή