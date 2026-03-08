Δείτε βίντεο: Μεγάλη άσκηση Ελλάδας - Κύπρου με συμμετοχή της φρεγάτας Κίμων
ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα Κύπρος Άσκηση

Δείτε βίντεο: Μεγάλη άσκηση Ελλάδας - Κύπρου με συμμετοχή της φρεγάτας Κίμων

Μεταξύ των μονάδων που έλαβαν μέρος ήταν και η ελληνική φρεγάτα «Κίμων», η οποία βρίσκεται στην Κύπρο λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή

Δείτε βίντεο: Μεγάλη άσκηση Ελλάδας - Κύπρου με συμμετοχή της φρεγάτας Κίμων
5 ΣΧΟΛΙΑ
Μεγάλη διμερής άσκηση Έρευνας – Διάσωσης Κύπρου και Ελλάδας πραγματοποιήθηκε την σήμερα (8/3) με την ονομασία «ΣΑΛΑΜΙΣ-01/26».

Στην άσκηση συμμετείχαν μέσα των δύο χωρών, στο πλαίσιο της συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας σε επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μεταξύ των μονάδων που έλαβαν μέρος ήταν και η ελληνική φρεγάτα «Κίμων», η οποία βρίσκεται στην Κύπρο, όπου έχει καταπλεύσει λόγω της έντασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και του πολέμου μεταξύ Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Δείτε το σχετικό βίντεο
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης