Δείτε βίντεο με την έφοδο της ΕΛΑΣ σε οικισμούς Ρομά στο Μενίδι, βρήκαν ολόκληρο οπλοστάσιο
Πέντε συλλήψεις - Ξήλωσαν καλωδία μήκους 925 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές
Μεγάλη επιχείρηση κατά της εγκληματικότητας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης σε οικισμούς Ρομά στο Μενίδι με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε 5 συλλήψεις και στον εντοπισμό μεγάλου αριθμού όπλων.
Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση βρήκαν και κατάσχεσαν 6 πυροβόλα όπλα, 2 κυνηγετικές καραμπίνες, 2 αεροβόλα πιστόλια, 4 μαχαίρια, σιδερογροθιά, 6 σπρέι πιπεριού και 230 φυσίγγια γεμιστήρες, σφαίρες και ένα πτυσσόμενο μαχαίρι. Επίσης κατά την διάρκεια της επιχείρησης, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 925 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.
Παράλληλα βεβαιώθηκαν και 26 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη παιδικών καθισμάτων, έλλειψη ΚΤΕΟ, μη χρήση κράνους κ.α.
Η επιχείρηση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία για άσκοπους πυροβολισμούς από οικία στο Μενίδι, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ των οποίων στελέχη της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος («Ελληνικό FBI»), της Ο.Π.Κ.Ε., της ΔΙ.ΑΣ., της Τροχαίας και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου και drone.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε έχει ήδη υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων.
Δείτε φωτογραφίες από το οπλοστάσιο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα