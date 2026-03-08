Μια συντονισμένη πρωτοβουλία ενημέρωσης και δράσης στο πεδίο που ενισχύει τη συνεργασία με την αγορά και στηρίζει τις θεσμικές πρωτοβουλίες
Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη: Αγώνας δρόμου και μοτοπορεία μνήμης για τα 57 θύματα, δείτε εικόνες και βίντεο
Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη: Αγώνας δρόμου και μοτοπορεία μνήμης για τα 57 θύματα, δείτε εικόνες και βίντεο
Πραγματοποιήθηκε ο «Δρόμος Μνήμης Τεμπών 2026» με διαδρομές 30, 15 και 5 χιλιομέτρων και τερματισμό στο σημείο της τραγωδίας
Σχεδόν μία εβδομάδα μετά τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 συνάνθρωποί μας, διοργανώθηκε για ακόμη μία χρονιά ο «Δρόμος Μνήμης Τεμπών 2026».
Ο αγώνας δρόμου διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Δρομέων Φαλάνης, τιμώντας τις 57 ψυχές της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Περιελάμβανε διαδρομές 30 χλμ., 15 χλμ. και 5 χλμ., με εκκίνηση από το εργοστάσιο Ζαχάρεως (2ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου) και τερματισμό στο «σημείο μηδέν» στα Τέμπη.
Στη διαδρομή των 30 χλμ. η εκκίνηση δόθηκε στις 9:30 το πρωί, με τον Δημητράκη από τη Μεγαλόπολη – ο οποίος έτρεξε με ειδικά διαμορφωμένο καροτσάκι λόγω τετραπληγίας – να βρίσκεται μπροστά από την ομάδα των δρομέων που εκκίνησαν.
Τμήμα της διαδρομής έτρεξε και ο πατέρας του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι.
Σχεδόν 1,5 χλμ. πριν από τον τερματισμό, οι δρομείς ενώθηκαν με συγγενείς των θυμάτων και περπάτησαν όλοι μαζί μέχρι το «σημείο μηδέν» της τραγωδίας.
Ο αγώνας δρόμου διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Δρομέων Φαλάνης, τιμώντας τις 57 ψυχές της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Περιελάμβανε διαδρομές 30 χλμ., 15 χλμ. και 5 χλμ., με εκκίνηση από το εργοστάσιο Ζαχάρεως (2ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου) και τερματισμό στο «σημείο μηδέν» στα Τέμπη.
Στη διαδρομή των 30 χλμ. η εκκίνηση δόθηκε στις 9:30 το πρωί, με τον Δημητράκη από τη Μεγαλόπολη – ο οποίος έτρεξε με ειδικά διαμορφωμένο καροτσάκι λόγω τετραπληγίας – να βρίσκεται μπροστά από την ομάδα των δρομέων που εκκίνησαν.
Τμήμα της διαδρομής έτρεξε και ο πατέρας του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι.
Σχεδόν 1,5 χλμ. πριν από τον τερματισμό, οι δρομείς ενώθηκαν με συγγενείς των θυμάτων και περπάτησαν όλοι μαζί μέχρι το «σημείο μηδέν» της τραγωδίας.
Μοτοπορεία στο σημείο της τραγωδίαςΠαράλληλα, μοτοσυκλετιστές από τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας πραγματοποίησαν μοτοπορεία στη μνήμη των 57 θυμάτων, με σημείο κατάληξης το σημείο της μοιραίας σύγκρουσης των δύο τρένων.
Οι μοτοσικλετιστές συγκεντρώθηκαν στα Μάλγαρα στις 9:00 το πρωί, ενώ στις 10:30 ξεκίνησε η μεγάλη μοτοπορεία μνήμης με τελικό προορισμό το σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη, όπου έφτασαν περίπου δύο ώρες αργότερα.
Στο σημείο, παρουσία συγγενών των θυμάτων, τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των 57 ανθρώπων που χάθηκαν πριν από τρία χρόνια στη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα.
Στο σημείο, παρουσία συγγενών των θυμάτων, τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των 57 ανθρώπων που χάθηκαν πριν από τρία χρόνια στη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα