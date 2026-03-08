Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη: Αγώνας δρόμου και μοτοπορεία μνήμης για τα 57 θύματα, δείτε εικόνες και βίντεο

Οι μοτοσικλετιστές συγκεντρώθηκαν στα Μάλγαρα στις 9:00 το πρωί, ενώ στις 10:30 ξεκίνησε η μεγάλη μοτοπορεία μνήμης με τελικό προορισμό το σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη, όπου έφτασαν περίπου δύο ώρες αργότερα.Στο σημείο, παρουσία συγγενών των θυμάτων, τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των 57 ανθρώπων που χάθηκαν πριν από τρία χρόνια στη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα.