Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη: Αγώνας δρόμου και μοτοπορεία μνήμης για τα 57 θύματα, δείτε εικόνες και βίντεο
Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη: Αγώνας δρόμου και μοτοπορεία μνήμης για τα 57 θύματα, δείτε εικόνες και βίντεο

Πραγματοποιήθηκε ο «Δρόμος Μνήμης Τεμπών 2026» με διαδρομές 30, 15 και 5 χιλιομέτρων και τερματισμό στο σημείο της τραγωδίας

Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη: Αγώνας δρόμου και μοτοπορεία μνήμης για τα 57 θύματα, δείτε εικόνες και βίντεο
Πάνος Γαρουφαλιάς
Σχεδόν μία εβδομάδα μετά τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 συνάνθρωποί μας, διοργανώθηκε για ακόμη μία χρονιά ο «Δρόμος Μνήμης Τεμπών 2026».

Ο αγώνας δρόμου διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Δρομέων Φαλάνης, τιμώντας τις 57 ψυχές της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Περιελάμβανε διαδρομές 30 χλμ., 15 χλμ. και 5 χλμ., με εκκίνηση από το εργοστάσιο Ζαχάρεως (2ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου) και τερματισμό στο «σημείο μηδέν» στα Τέμπη.

Στη διαδρομή των 30 χλμ. η εκκίνηση δόθηκε στις 9:30 το πρωί, με τον Δημητράκη από τη Μεγαλόπολη – ο οποίος έτρεξε με ειδικά διαμορφωμένο καροτσάκι λόγω τετραπληγίας – να βρίσκεται μπροστά από την ομάδα των δρομέων που εκκίνησαν.

Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη: Αγώνας δρόμου και μοτοπορεία μνήμης για τα 57 θύματα, δείτε εικόνες και βίντεο

Τμήμα της διαδρομής έτρεξε και ο πατέρας του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι.

Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη: Αγώνας δρόμου και μοτοπορεία μνήμης για τα 57 θύματα, δείτε εικόνες και βίντεο

Σχεδόν 1,5 χλμ. πριν από τον τερματισμό, οι δρομείς ενώθηκαν με συγγενείς των θυμάτων και περπάτησαν όλοι μαζί μέχρι το «σημείο μηδέν» της τραγωδίας.

Μοτοπορεία στο σημείο της τραγωδίας

Παράλληλα, μοτοσυκλετιστές από τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας πραγματοποίησαν μοτοπορεία στη μνήμη των 57 θυμάτων, με σημείο κατάληξης το σημείο της μοιραίας σύγκρουσης των δύο τρένων.

Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη: Αγώνας δρόμου και μοτοπορεία μνήμης για τα 57 θύματα, δείτε εικόνες και βίντεο

Οι μοτοσικλετιστές συγκεντρώθηκαν στα Μάλγαρα στις 9:00 το πρωί, ενώ στις 10:30 ξεκίνησε η μεγάλη μοτοπορεία μνήμης με τελικό προορισμό το σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη, όπου έφτασαν περίπου δύο ώρες αργότερα.

Στο σημείο, παρουσία συγγενών των θυμάτων, τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των 57 ανθρώπων που χάθηκαν πριν από τρία χρόνια στη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα.

Μοτοπορεία για τα Τέμπη (3)


Μοτοπορεία για τα Τέμπη (2)

Μοτοπορεία για τα Τέμπη (4)


Μοτοπορεία για τα Τέμπη (5)
