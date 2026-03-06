Κατάπιε ηρωίνη προσπαθώντας να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη μετά από καταδίωξη
ΕΛΛΑΔΑ
Ηρωίνη Θεσσαλονίκη

Κατάπιε ηρωίνη προσπαθώντας να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη μετά από καταδίωξη

Νοσηλεύεται φρουρούμενος για προληπτική ιατρική παρακολούθηση

Κατάπιε ηρωίνη προσπαθώντας να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη μετά από καταδίωξη
Μικροποσότητα ηρωίνης φέρεται να κατάπιε 47χρονος προκειμένου να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, ενώ συνελήφθη ύστερα από καταδίωξη στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας, οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει κι ανέπτυξε ταχύτητα. Επιχειρώντας να διαφύγει, παραβίασε δύο ρυθμιστικές πινακίδες STOP και ξεπερνώντας το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια άλλων οδηγών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να προχωρήσουν στον έλεγχο του 47χρονου.

Ο ίδιος ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της διαδρομής κατάπιε μικροποσότητα ηρωίνης που κατείχε, και γι' αυτόν τον λόγο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος για προληπτική ιατρική παρακολούθηση.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και επικίνδυνη οδήγηση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

