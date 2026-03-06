Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό με λίγες βροχές, ενισχύονται οι βοριάδες το Σαββατοκύριακο

Νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει τοπικές βροχές και καταιγίδες – Πτώση θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο





Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει γενικά ήπιο τις επόμενες ημέρες, με περιορισμένες βροχοπτώσεις.







Νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει βροχές Παράλληλα, σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση του μετεωρολόγου Δημήτρη Ζιακόπουλου, ένα βαρομετρικό χαμηλό κινείται από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς τα νοτιοανατολικά.



Το σύστημα αυτό αναμένεται να φέρει βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας τις επόμενες ώρες.







Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εκτός από τους ισχυρότερους βόρειους ανέμους, αναμένεται και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, που θα γίνει αισθητή κυρίως στις ανατολικές περιοχές και το Αιγαίο.



Οι ελάχιστες θερμοκρασίες της Πέμπτης 5 Μαρτίου 2026 Στους -1 με -2 °C έπεσε ο υδράργυρος το πρωί της Πέμπτης 05/03 στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Καρπενήσι (Θέση Βουτύρo) και ήταν ίση με -1.8 °C. Στον σχετικό πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί που κατέγραψαν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες το πρωί της Πέμπτης 05/03.



Ο καιρός σήμερα Aναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στα ηπειρωτικά και στη νότια χώρα θα είναι κατά περιόδους αυξημένες. Ασθενείς βροχές τοπικού χαρακτήρα είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιρα στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο και τις βραδινές ώρες στη Θράκη. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά. Ελαφρώς αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -2 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 15-17, στην Ήπειρο από 3 έως 17-19 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 3 έως 16-18, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 17-19 και τοπικά 20 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 17-18, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 15-17 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 17-19 βαθμούς Κελσίου.



Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέον από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ, και πρόσκαιρα τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι ανατολικών κυρίως διευθύνσεων με εντάσεις έως 4 μποφόρ.



Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 16-17 βαθμούς.



Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς.



Ο καιρός το Σάββατο 07-03-2026 Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια και τις Σποράδες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με λίγες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και την Κρήτη. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 19 βαθμούς.



Ο καιρός την Κυριακή 08-03-2026 Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Aσθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στη Θεσσαλία. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.