Τραγωδία στα Εξάρχεια: Νεκρός 15χρονος Γάλλος μαθητής που έπεσε από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου
Το παιδί ήταν σε εκδρομή με το σχολείο
Τραγωδία στα Εξάρχεια με ανήλικο μαθητή γαλλικής καταγωγής να πέφτει από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου και να αφήνει την τελευταία του πνοή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας, σε ξενοδοχείο επί της οδού Σολωμού 72, στα πλαίσια εκδρομής που έκανε το σχολείο στο οποίο φοιτά.
Παρά την άμεση κινητοποίηση και την άφιξη ασθενοφόρου στο σημείο, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι το παιδί είχε ήδη καταλήξει. Η σορός του μαθητή διακομίσθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παίδων.
Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.
