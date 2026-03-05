Τραγωδία στα Εξάρχεια: Νεκρός 15χρονος Γάλλος μαθητής που έπεσε από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου
ΕΛΛΑΔΑ
Ομόνοια Ξενοδοχείο Μαθητής

Τραγωδία στα Εξάρχεια: Νεκρός 15χρονος Γάλλος μαθητής που έπεσε από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου

Το παιδί ήταν σε εκδρομή με το σχολείο

Τραγωδία στα Εξάρχεια: Νεκρός 15χρονος Γάλλος μαθητής που έπεσε από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου
13 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγωδία στα Εξάρχεια με ανήλικο μαθητή γαλλικής καταγωγής να πέφτει από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου και να αφήνει την τελευταία του πνοή. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας, σε ξενοδοχείο επί της οδού Σολωμού 72, στα πλαίσια εκδρομής που έκανε το σχολείο στο οποίο φοιτά.

Παρά την άμεση κινητοποίηση και την άφιξη ασθενοφόρου στο σημείο, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι το παιδί είχε ήδη καταλήξει. Η σορός του μαθητή διακομίσθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παίδων.

​Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης