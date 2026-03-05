Στις αγκαλιές των δικών τους έπεσαν οι 91 Έλληνες που επαναπατρίστηκαν από το Άμπου Ντάμπι - Εφτασαν με C-130 στην Ελευσίνα

Να ευχαριστήσουμε την πρεσβεία, την ελληνική αεροπορία. Έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά αλλά είμαστε τόσο χαρούμενοι που πατάμε ελληνικό έδαφος μετά από τόση ταλαιπωρία», ανέφερε ακόμα μία επαναπατρισμένη.





«Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου στον πρέσβη στο Ντουμπάι ο οποίος πραγματικά με το που επικοινωνήσαμε με την πρεσβεία, εντυπωσιάστηκα γιατί μετά ο ίδιος μας πήρε τηλέφωνο στο σπίτι. Πραγματικά αισθάνομαι ευγνωμοσύνη για την ανθρωπιά που έδειξε και πόσο γρήγορα ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρέσβη», είπε συγγενής επαναπατρισμένου.



Κλείσιμο