Στις αγκαλιές των δικών τους έπεσαν οι 91 Έλληνες που επαναπατρίστηκαν από το Άμπου Ντάμπι - Εφτασαν με C-130 στην Ελευσίνα
Ευχαριστίες προς τις ελληνικές Αρχές εξέφρασαν οι Ελληνες που απεγκλωβίστηκαν
Το C-130 που μετέφερε 91 Έλληνες προσγειώθηκε μετά τις 19:30 την Πέμπτη (5/3) στην Ελευσίνα. Πρώτη κατέβηκε μία γυναίκα με ένα μικρό κοριτσάκι από το αεροσκάφος ενώ όλοι ευχαρίστησαν για την επιστροφή τους στη χώρα.
«Είμαστε πολύ συγκινημένοι, ευχαριστούμε το υπουργείο Εξωτερικών, την ελληνική πρεσβεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είμαστε πολύ κουρασμένοι. Είμαστε συγκινημένοι», είπε μία Ελληνίδα που επαναπατρίστηκε στην ΕΡΤ. «Να ευχαριστήσουμε την πρεσβεία, την ελληνική αεροπορία. Έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά αλλά είμαστε τόσο χαρούμενοι που πατάμε ελληνικό έδαφος μετά από τόση ταλαιπωρία», ανέφερε ακόμα μία επαναπατρισμένη.
«Πολλές φορές αναγκαστήκαμε και πήγαμε στο καταφύγιο. Δεν θέλω να έρθουν ξανά τέτοιες στιγμές πουθενά στον κόσμο», είπε Έλληνας που επέστρεψε. Στο αεροδρόμιο οι Έλληνες που επαναπατρίστηκαν «πνίγηκαν» στις αγκαλιές των συγγενών τους.
«Υπήρχε μια καλή οργάνωση και συνεννόηση με τις τοπικές αρχές και αυτό που έπαιξε ρόλο ήταν η καλά συντονισμένη επιχείρηση του ΥΠΕΞ και του υπουργείου Άμυνας με την πρεσβεία μας στα ΗΑΕ που οργάνωσαν αυτή την επιχείρηση για να μας φέρουν πίσω. Έγινε με απόλυτο συντονισμό, εξαιρετικό προγραμματισμό και ταυτόχρονα θα έλεγα ότι ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική σε μία δύσκολη συνθήκη όπου κακά τα ψέματα δεν είμαστε συνηθισμένοι. Βρεθήκαμε για δουλειές, για διακοπές και κάποια στιγμή έπρεπε να διαχειριστούμε όλο αυτό το πρόβλημα. Ήμουν σίγουρος ότι θα πήγαιναν καλά τα πράγματα», ανέφερε από την πλευρά του ένας Έλληνας.
«Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου στον πρέσβη στο Ντουμπάι ο οποίος πραγματικά με το που επικοινωνήσαμε με την πρεσβεία, εντυπωσιάστηκα γιατί μετά ο ίδιος μας πήρε τηλέφωνο στο σπίτι. Πραγματικά αισθάνομαι ευγνωμοσύνη για την ανθρωπιά που έδειξε και πόσο γρήγορα ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρέσβη», είπε συγγενής επαναπατρισμένου.
Ο Στέλιος Καραγρηγορίου βρέθηκε στην Ελευσίνα για να υποδεχτεί τον γιο του και τη νύφη του: «Περιμένω τον γιο μου και τη νύφη μου. Ήταν μια μεγάλη ταλαιπωρία. Πέντε-έξι μέρες δεν κοιμηθήκαμε επειδή είχαμε άγχος. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Πολεμική Αεροπορία που έστειλε το C-130. Θα ήθελα να μην νιώσει άλλος άνθρωπος, ήταν δύσκολα. Πέντε μέρες που λείπανε τα παιδιά δεν κοιμηθήκαμε, το μυαλό μας ήταν συνέχεια εκεί».
