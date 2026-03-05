Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις φέρνει για τις μετακινήσεις η κίνηση που είναι ήδη αυξημένη από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου στους περισσότερους οδικούς άξονες της Αττικής