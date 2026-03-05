Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Σημαντικές καθυστερήσεις φέρνει για τις μετακινήσεις η κίνηση που είναι ήδη αυξημένη από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου στους περισσότερους οδικούς άξονες της Αττικής
Σημαντικές καθυστερήσεις φέρνει για τις μετακινήσεις η κίνηση που είναι ήδη αυξημένη από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου στους περισσότερους οδικούς άξονες της Αττικής.
Ιδιαιτέρως βεβαρημένη είναι σήμερα, Πέμπτη 5/3, η κυκλοφορία: στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς την Καισαριανή, στην άνοδο της Βασ. Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στα δύο ρεύματα της Αχαρνών ανάμεσα στη Νέα Χαλκηδόνα και τα Κάτω Πατήσια, στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην άνοδο της Λεωφ. Φυλής από το ύψος της Θηβών προς το Ζεφύρι, στον Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας προς τον κόμβο Κηφισίας.
Παράλληλα, έντονη επιβάρυνση καταγράφεται στη Λεωφόρο Αθηνών, ειδικά στο ρεύμα προς Κόρινθο, όπου από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά τα αυτοκίνητα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.
Η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στους δρόμους περιμετρικά του λιμανιού στον Πειραιά, ενώ οι δύο βασικοί άξονες που οδηγούν προς το κέντρο της πρωτεύουσας παρουσιάζουν επίσης εικόνα ταλαιπωρίας.
Τέλος, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η Αττική Οδό, η οποία αποτελεί μέχρι αυτή την ώρα την πιο αξιόπιστη λύση για όσους επιθυμούν να αποφύγουν το κέντρο αντιμετωπίζει μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. Επίσης, υπάρχουν καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 5, 2026
20΄-25΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας,
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/LENYYwvzzN
