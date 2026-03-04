Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο
Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κεραμεικού από το ύψος της οδού Κολωνού – Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή του Μεταξουργείου. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.

Λόγω της πυρκαγιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Κεραμεικού, από το ύψος της οδού Κολωνού, στην περιοχή του Μεταξουργείου, ενώ η Τροχαία πραγματοποιεί ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.
