«Μου είχε πει πως ο σύντροφός της την είχε κακοποιήσει, έζησε και πέθανε μόνη της στον Κολωνό»: Νέες μαρτυρίες για την 31χρονη

Κατά τη νεκροψία-νεκροτομή προέκυψε πως η 31χρονη δεν ήταν τελικά έγκυος αλλά είχε κίρρωση του ήπατος - Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα, εικόνα που δεν συνάδει με πτώση από τις σκάλες όπως φέρεται να ισχυρίστηκε ο σύντροφός της