Ποινική δίωξη σε βάρος του 38χρονου για τον θάνατο της 31χρονης στον Κολωνό
Κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία κατ’ εξακολούθηση, και σε βαθμό πλημμελήματος για παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών (αναβολικών)
Στην άσκηση ποινικής δίωξης για δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα σε βάρος του 38χρονου για τον θάνατο της 31χρονης συντρόφου του στον Κολωνό, προχώρησε η εισαγγελία.
Μετά από τα νεότερα στοιχεία που προσκομίστηκαν στην εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο 38χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία κατ’ εξακολούθηση.
Πρόκειται για δυο αδικήματα που είναι σε βαθμό κακουργήματος. Αντίθετα, στον κατηγορούμενο δεν ασκήθηκε τελικά ποινική δίωξη για διακοπή κύησης λόγω των νεότερων στοιχείων από την ιατροδικαστική εξέταση.
Συγκεκριμένα, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό της γυναίκας διαπίστωσε πως η 31χρονη, που έχασε τη ζωή της στον Κολωνό, είχε κίρρωση του ήπατος και πως ήταν χτυπημένη πολύ άσχημα και τελικά δεν ήταν έγκυος.
Επιπλέον, σε βάρος του 38χρονου ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών (αναβολικών).
Η δικογραφία παραπέμφθηκε σε ανακριτή.
Εκτός από τον ιατροδικαστή, ο οποίος ανέφερε ότι τα χτυπήματα, που φέρει η γυναίκα, δεν συνάδουν με πτώση από τις σκάλες, και από τις καταθέσεις που έχουν δοθεί αποκαλύπτεται πως το ζευγάρι τσακωνόταν συχνά και πως, από το σπίτι τους, ακουγόταν φασαρία και δυνατές φωνές -ακόμα και την ημέρα του θανάτου της γυναίκας.
Επιπλέον, πληροφορίες αναφέρουν πως, ακόμα και ο αδερφός του συλληφθέντα, ανέφερε πως ο άνδρας ήταν γενικά οξύθυμος και κακοποιητικός, ενώ το ίδιο σημείωσαν και άλλα άτομα από το συγγενικό του περιβάλλον.
Ακόμα και η ίδια η 31χρονη φέρεται να είχε μιλήσει για την κακοποίηση που υφίστατο στους φίλους της και, σύμφωνα με το Star, το τελευταίο διάστημα ήταν σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες.
Τέλος, οι αστυνομικοί εξετάζουν μια μαρτυρία ενός πολίτη ο οποίος ανέφερε ότι, την ημέρα που έγινε η τραγωδία, το ΕΚΑΒ δεν κλήθηκε από τον σύντροφό της 31χρονης αλλά από μία κάτοικο της περιοχής. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει επικοινωνήσει με το ΕΚΑΒ και αναμένει σχετική ενημέρωση.
Τα χτυπήματα που φέρει η γυναίκα δεν συνάδουν με πτώση από τις σκάλεςΑπό την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί προκύπτουν μια σειρά στοιχείων που «δείχνουν» ότι η γυναίκα είχε ξυλοκοπηθεί.
Στην Ευελπίδων ο 38χρονος σύντροφοςΣτον εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι ο 38χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 31χρονης συντρόφου του στον Κολωνό, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.
Σε βάρος του ασκήθηκε βαρύτατη ποινική δίωξη, με βασικό αδίκημα την ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
