Προσπάθησαν να περάσουν με drones απαγορευμένα αντικείμενα στις φυλακές Δράμας και Λάρισας

Δείτε φωτογραφίες από τα drone

• κόλες και• εύπλαστο μεταλλικό στόκο.Τα παραπάνω κατασχέθηκαν, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας.Επιπλέον, το πρωί της Κυριακής 1 Μαρτίου, μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) κατέπεσε σε προαύλιο του Σωφρονιστικού Καταστήματος Λάρισας, ενώ κρατούμενος, ο οποίος έγινε αντιληπτός από υπάλληλο των φυλακών, παρέλαβε προσκολλημένο σε αυτό δέμα.Ακολούθησαν έρευνες σε θαλάμους της οικείας πτέρυγας, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και 2 κάρτες sim, ενώ κατά την περισυλλογή του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, βρέθηκαν 4 καλώδια φόρτισης.Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση: «η διαχείριση και αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιστατικών αναδεικνύει τις δυνατότητες της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής στην αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών. Ο συνδυασμός εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και των νέων τεχνολογικών μέσων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης των Σωφρονιστικών Καταστημάτων αποτελεί σήμερα ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πυλώνα ασφαλείας για το Σωφρονιστικό Σύστημα. Τα εν λόγω προηγμένα συστήματα αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν από το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του ΓΕΕΘΑ και παραδόθηκαν σε Σωφρονιστικά Καταστήματα στο πλαίσιο ενίσχυσης της ασφάλειας και προστασίας των εγκαταστάσεων από σύγχρονες απειλές που σχετίζονται με μη επανδρωμένα ιπτάμενα συστήματα (drones).»Τέλος από την Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής υπογραμμίζεται ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια απόκτησης τεχνολογικού εξοπλισμού, προκειμένου να θωρακιστούν τα Σωφρονιστικά Καταστήματα της χώρας από νέες απειλές.