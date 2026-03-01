Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Αυτοκίνητο διαλύθηκε μετά από πρόσκρουση σε δέντρο στα Καλάβρυτα, σώθηκε η οδηγός, δείτε φωτογραφίες
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ Καλαβρύτων
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Καλάβρυτα με ΙΧ να μετατρέπεται σε άμορφη μάζα σιδερικών και την οδηγό να σώζεται από θαύμα.
Το ατύχημα σημειώθηκε στον δρόμο από το Χιονοδρομικό Κέντρο προς τα Καλάβρυτα, λίγο μετά τη διασταύρωση προς Περιστέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του kalavrytanews.com, η νεαρή οδηγός, η οποία επέβαινε μόνη της στο αυτοκίνητο, επιχείρησε να αποφύγει ένα ζώο που βρέθηκε στο οδόστρωμα. Στην προσπάθειά της αυτή προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ Καλαβρύτων. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την εικόνα του κατεστραμμένου οχήματος, η νεαρή δεν τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων για εξετάσεις.
Δείτε φωτογραφίες:
