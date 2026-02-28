ΕΛΑΣ: 19 συλλήψεις στην Αθήνα και 5 στην Θεσσαλονίκη σε επεισόδια μετά τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη, φωτογραφίες
Σύμφωνα με την Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη τραυματίστηκαν 2 αστυνομικοί, ενώ οι συλληφθέντες εκεί ήταν ανήλικοι με αποτέλεσμα να κρατηθούν κι οι γονείς τους
Σε 19 συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΆΣ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων μετά το συλλαλητήριο για την συμπλήρωση τριών χρόνων από το δυστύχημα στα Τέμπη που έγινε στην Αθήνα, ενώ 5 συλλήψεις για τον ίδιο λόγο έγιναν στη Θεσσαλονίκη, όπου δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν.
Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της για τα επεισόδια στην Αθήνα, η Αστυνομία αναφέρει:
Μετά το πέρας των ομιλιών, ομάδα περίπου 50 ατόμων, που παρείσφρησε στη συγκέντρωση, ευρισκόμενοι στην Πλατεία Συντάγματος, αφού κάλυψαν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες και μάσκες και εκμεταλλευόμενοι τη σταδιακή αποχώρηση των πολιτών, κινήθηκαν τρέχοντας προς τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και έπειτα προς τα Προπύλαια, ρίπτοντας ταυτόχρονα πέτρες και άλλα αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις.
Στο πλαίσιο σύγχρονου και ευέλικτου επιχειρησιακού σχεδίου που εκπονήθηκε με στόχο τη διασφάλιση συνθηκών προστασίας των εκδηλώσεων, οι αστυνομικοί φροντίζοντας παράλληλα για την ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών, προχώρησαν στη χρήση ενδεδειγμένων μέσων για την αποτροπή έντασης-επίθεσης που θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του πλήθους που διαδήλωνε ειρηνικά.
Συνολικά τόσο σε προληπτικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας των συγκεντρώσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προέβησαν σε 200 προσαγωγές εκ των οποίων, συνελήφθησαν 19 άτομα για - κατά περίπτωση - παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και απείθεια.
Ενδεικτικά στη κατοχή συλληφθέντων βρέθηκαν – κατά περίπτωση - και κατασχέθηκαν αεροβόλο πιστόλι, καπνογόνο, 3 βεγγαλικά, σπρέι πιπεριού, 3 πλαστικά μπουκάλια με πέτρες και σφυρί θραύσης κρυστάλλων.
Επιπλέον σε ελέγχους στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στην οδό Ερμού και στην οδό Χαβρίου βρέθηκαν σακίδιο με 12 μολότοφ, 4 κροτίδες, 7 αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί - εμπρηστικοί μηχανισμοί, γάντια, κουκούλες και μπουκάλι με βενζίνη.
Τέλος περί την 15:50 ώρα και αφού είχε αποχωρήσει ο μεγαλύτερος όγκος των διαδηλωτών, στο πλαίσιο απόδοσης της κυκλοφορίας της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας για την εξυπηρέτηση όλων των χρηστών της οδού, άτομα που παρακώλυαν την κυκλοφορία, απομακρύνθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις.
Δείτε φωτογραφίες:
Σε αντίστοιχη ανακοίνωσή της για τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, η ΕΛΑΣ αναφέρει τα εξής:
Επίθεση στις αστυνομικές δυνάμεις από ομάδα αγνώστων
Μεσημβρινές ώρες, ομάδα ατόμων που συμμετείχαν σε συγκεκριμένο μπλοκ με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, διερχόμενοι από τη συμβολή των οδών Τάσκου Παπαγεωργίου και Αγίου Δημητρίου, εξαπέλυσαν επίθεση προς αστυνομικές δυνάμεις που ήταν παραταγμένες στο ύψος του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, εκσφενδονίζοντας εναντίον τους αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό «βόμβα τύπου μολότοφ».
Οι αστυνομικές δυνάμεις κάνοντας χρήση των ενδεδειγμένων αστυνομικών μέσων και τακτικών, απώθησαν τα επιτιθέμενα άτομα τα οποία διασπάστηκαν σε δύο υποομάδες, οι οποίες προέβησαν εκ νέου σε επιθέσεις σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων τόσο στη συμβολή των οδών Ολύμπου και Αριστοτέλους, όσο και στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου με Πλάτωνος, ρίπτοντας συνολικά περί τους δεκαεννέα 19 αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς «βόμβες τύπου μολότοφ».
Επιπλέον, μία εκ των υποομάδων κινούμενη στην οδό Εγνατία αναποδογύρισαν κάδους χρησιμοποιώντας τους ως οδοφράγματα για να ανακόψουν την κίνηση των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες απώθησαν τα επιτιθέμενα άτομα με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν προς διάφορες κατευθύνσεις.
Συνολικά, κατά την εκδήλωση των αστυνομικών μέτρων, πραγματοποιήθηκαν (107) έλεγχοι ατόμων, προσήχθησαν (45) άτομα εκ των οποίων συνελήφθησαν 5 ανήλικοι για παράβαση της Νομοθεσίας «Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων». Επιπλέον, συνελήφθησαν 4 γονείς εκ των συλληφθέντων για το ίδιο αδίκημα.
Παράλληλα, από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν 2 αστυνομικοί, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε εξοπλισμό αστυνομικών δυνάμεων, ΑΤΜ, καταστήματα και κάδο απορριμμάτων.
