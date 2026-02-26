Ορμητικά νερά στο φράγμα του Άρδα περνούν από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα, πάνω από 510 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο καταλήγουν στον Έβρο
Ορμητικά νερά στο φράγμα του Άρδα περνούν από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα, πάνω από 510 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο καταλήγουν στον Έβρο
Τι είπε ο αντιδήμαρχος Τριγώνου- Κυπρίνου του Δήμου Ορεστιάδας, Εμμανουήλ Χατζηπαναγιώτου στο protothema.gr - δείτε το βίντεο από το σημείο
Μάχη με τον χρόνο και τη δύναμη των πολλών ορμητικών νερών δίνουν φορείς και κάτοικοι του Έβρου ενάντια στις πλημμύρες που σημειώνονται εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού Έβρου και του σπασίματος πολλών αναχωμάτων.
Στο φράγμα του ποταμού Άρδα, που βρίσκεται μεταξύ των χωριών Κυπρίνου και Θεραπειού, όπως φαίνεται και στο βίντεο του protothema.gr, τα νερά που έρχονται από τη Βουλγαρία είναι πάρα πολλά και με ορμή συνεχίζουν μέσω του Άρδα το ταξίδι τους για να καταλήξουν στον ποταμό Έβρο, ο οποίος διασχίζει κατά μήκος τον ομώνυμο νομό.
«Αυτή την ώρα από το φράγμα πέφτουν 510 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο», τόνισε στο protothema.gr ο αντιδήμαρχος Τριγώνου- Κυπρίνου του Δήμου Ορεστιάδας, Εμμανουήλ Χατζηπαναγιώτου, ενώ πρόσθεσε ότι σχετικά με τις προηγούμενες ημέρες υπάρχει μια μείωση των ποσοτήτων νερού.
Παρόλα αυτά ο όγκος του νερού παραμένει υψηλός και μεγάλος και το κυριότερο καταλήγει σε ένα ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον. Εξάλλου, ο ποταμός Έβρος εκτός από τα νερά που φέρνει ο Άρδας από τη Βουλγαρία, γεμίζει και με τα νερά του Τούντζα που έρχονται από την Τουρκία.
Η μάχη των αρμοδίων υπηρεσιών συνεχίζεται εντατικά σε πολλά σημεία του Σουφλίου και του Διδυμοτείχου με το βλέμμα όλων να είναι στραμμένο στην αντοχή των αναχωμάτων και των ενισχύσεων αυτών για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να πλημμυρίσει κάποιο χωριό και οικισμός.
Στη μάχη για να αποτραπούν οι πλημμύρες οικισμών έχουν μπει και δυνάμεις του στρατού. Ήδη, προσωπικό της 50 Μ/Κ Ταξιαρχίας συνδράμει τις εργασίες στην περιοχή Τυχερού Έβρου. Δείτε φωτογραφίες:
Στη μάχη για να αποτραπούν οι πλημμύρες οικισμών έχουν μπει και δυνάμεις του στρατού. Ήδη, προσωπικό της 50 Μ/Κ Ταξιαρχίας συνδράμει τις εργασίες στην περιοχή Τυχερού Έβρου. Δείτε φωτογραφίες:
