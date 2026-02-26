Δικογραφία σε βάρος 39χρονου για απειλή και εξύβριση του Βασίλη Καπερνάρου μέσω διαδικτύου
Δικογραφία σε βάρος 39χρονου για απειλή και εξύβριση του Βασίλη Καπερνάρου μέσω διαδικτύου

Ο κατηγορούμενος ανάρτησε δημοσίευση με υβριστικό, απειλητικό και δυσφημιστικό περιεχόμενο σε βάρος του πρώην βουλευτή

Ένας 39χρονος ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές για την απειλή, την συκοφαντική δυσφήμιση και την εξύβριση του δικηγόρου και πρώην βουλευτή, Βασίλη Καπερνάρου.

Η υπόθεση αφορά σε αναρτήσεις στο Facebook οι οποίες ξεπέρασαν τα όρια της σκληρής κριτικής και έφτασαν σε ποινικό επίπεδο αναφορικά με την απειλή και την συκοφαντία. Πρόκειται για έναν 39χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία καθώς σύμφωνα με την καταγγελία ανάρτησε δημοσίευση με υβριστικό, απειλητικό και δυσφημιστικό περιεχόμενο σε βάρος του.


Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 39χρονου ημεδαπού για τα αδικήματα της απειλής, της συκοφαντικής δυσφήμησης και της εξύβρισης, μέσω διαδικτύου, σε βάρος δικηγόρου – πρώην Βουλευτή.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από έγκληση σε βάρος διαχειριστή λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία ανήρτησε δημοσίευση με υβριστικό, απειλητικό και δυσφημιστικό περιεχόμενο σε βάρος του.

Στο πλαίσιο της επακόλουθης αστυνομικής και ψηφιακής – διαδικτυακής έρευνας, ταυτοποιήθηκε ο 39χρονος ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
