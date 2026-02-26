Η «τραυματισμένη κόρη» του Μπραντ Πιτ και η αποθέωση της Ύδρας από τους παραγωγούς της ταινίας, δείτε βίντεο
Η «τραυματισμένη κόρη» του Μπραντ Πιτ και η αποθέωση της Ύδρας από τους παραγωγούς της ταινίας, δείτε βίντεο
«Έχουμε ξετρελαθεί με το τοπίο, τη θάλασσα και τους ανθρώπους», αναφέρουν χαρακτηριστικά στο Protothema.gr
Στο επίκεντρο των γυρισμάτων που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στα σοκάκια της Ύδρας βρέθηκε η «τραυματισμένη κόρη» του Μπραντ Πιτ, σε μία από τις πιο έντονες και δραματικές σκηνές της ταινίας. Το νεαρό κορίτσι εμφανίζεται με ψεύτικα αίματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο, περπατώντας αργά πάνω στο καλντερίμι, συνοδευόμενο από δύο μέλη της παραγωγής που βρίσκονται διαρκώς δίπλα του, δημιουργώντας μια εικόνα που για τους περαστικούς μοιάζει σχεδόν αληθινή.
Το σκηνικό θυμίζει κινηματογραφικό πλατό υψηλών προδιαγραφών στενά περάσματα, λευκοί τοίχοι που αντανακλούν το φως, συνεργεία σε πλήρη ετοιμότητα και απόλυτη σιωπή, η οποία διακόπτεται μόνο από τις οδηγίες του σκηνοθέτη. Η «τραυματισμένη κόρη» κατευθύνεται προς ένα παραδοσιακό σπίτι, όπου εκείνη τη στιγμή πραγματοποιούνται γυρίσματα εσωτερικής σκηνής. Πριν περάσει την πόρτα, τεχνικοί κάνουν τις τελευταίες διορθώσεις στο μακιγιάζ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ρεαλισμό της εικόνας.
Την ίδια ώρα, άνθρωποι της παραγωγής, σε αποκλειστική δήλωσή τους στο Protothema, μιλούν με ενθουσιασμό για την εμπειρία τους στο νησί. «Έχουμε ξετρελαθεί με το τοπίο, τη θάλασσα και τους ανθρώπους», αναφέρουν χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η φιλοξενία και η συνεργασία με τους κατοίκους διευκολύνουν σημαντικά την απαιτητική διαδικασία των γυρισμάτων.
Σύμφωνα με τους ίδιους, η Ύδρα έχει αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις με πολλούς να δηλώνουν ήδη ότι επιθυμούν να επιστρέψουν στο νησί και εκτός επαγγελματικών υποχρεώσεων, έχοντας κερδηθεί τόσο από την αυθεντικότητα του τόπου όσο και από την ιδιαίτερη ατμόσφαιρά του.
