«I love it here» είπε ο χαμογελαστός και χαλαρός ο Μπραντ Πιτ σε αποκλειστική δήλωση στο protothema, δείτε βίντεο
Ο διάσημος ηθοποιός εμφανίστηκε χαλαρός, ευδιάθετος και χαμογελαστός κατά την αποχώρησή του από το καμαρίνι του, παρά το απαιτητικό πρόγραμμα των γυρισμάτων στην Ελλάδα
Το Πρώτο Θέμα συνάντησε αποκλειστικά τον Μπραντ Πιτ τη στιγμή που αποχωρούσε από το καμαρίνι του, προκειμένου να μεταφερθεί στην κατοικία όπου διαμένει κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ύδρα για τις ανάγκες των γυρισμάτων.
Ο χολιγουντιανός σταρ εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαλαρός, ευδιάθετος και χαμογελαστός.
Ντυμένος απλά και χωρίς ίχνος βιασύνης, έδειχνε να απολαμβάνει τη στιγμή, παρά το φορτωμένο πρόγραμμα που συνοδεύει μια τόσο απαιτητική παραγωγή.
Σε ερώτηση του protothema.gr για το πώς του φαίνεται η Ελλάδα, απάντησε χαρακτηριστικά: «I love it here».
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύντομης αυτής συνάντησης, ο Μπραντ Πιτ συνοδευόταν από άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας, οι οποίοι φρόντιζαν διακριτικά για την ομαλή μετακίνησή του.
Παρά τα αυξημένα μέτρα προστασίας, παρέμεινε άνετος και ευγενικός, ανταποκρινόμενος χωρίς δισταγμό στην ερώτηση που του τέθηκε.
Η προσπάθεια της παραγωγής να αποδώσει με απόλυτη πιστότητα την εικόνα εκείνης της εποχής είναι εντυπωσιακή και εκτείνεται σε κάθε λεπτομέρεια. Εκτός από το «λουκέτο» που μπήκε στα καταστήματα του λιμανιού – κατόπιν συμφωνίας και αποζημίωσης των επαγγελματιών - ένα από τα μαγαζιά έχει μετατραπεί σε παλαιού τύπου κρεοπωλείο.
Στο εσωτερικό του έχουν τοποθετηθεί πραγματικά κρέατα, κρεμασμένα σε τσιγκέλια, ενώ οι τιμές είναι γραμμένες σε δραχμές, δημιουργώντας μια εικόνα που θυμίζει αυθεντικά την ελληνική αγορά προηγούμενων δεκαετιών.
Τα γυρίσματα στο λιμάνιΌπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, από τις πρώτες πρωινές ώρες ξεκίνησαν τα γυρίσματα στο λιμάνι της Ύδρας, το οποίο έχει μεταμορφωθεί ολοκληρωτικά σε ένα σκηνικό που παραπέμπει στη δεκαετία του ’80 για τις ανάγκες της νέας διεθνούς παραγωγής με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.
Την ίδια ώρα, το λιμάνι παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική όψη από τη συνηθισμένη.
Όλα τα σύγχρονα ταχύπλοα σκάφη έχουν απομακρυνθεί και στη θέση τους έχουν δέσει παραδοσιακές ψαρόβαρκες, προκειμένου το σκηνικό να αποδίδει την παλιά Ύδρα, όπως ακριβώς απαιτεί το σενάριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνθρωποι της παραγωγής έχουν ζητήσει από τους ψαράδες να αποφύγουν οποιαδήποτε επαφή με δημοσιογράφους και να μην αποκαλύψουν ούτε λεπτομέρειες του σεναρίου.
Ωστόσο, η παρουσία των ψαρόβαρκων δίπλα στα θαλάσσια ταξί φαίνεται ότι προκάλεσε δυσφορία σε ορισμένους επαγγελματίες, καθώς ιδιοκτήτες θαλάσσιων ταξί διαμαρτύρονται ότι δεν είχε προηγηθεί συνεννόηση μαζί τους, εκφράζοντας την ανησυχία τους για το πώς θα μπορέσουν να εργαστούν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.
Οι προετοιμασίες είχαν ξεκινήσει από πολύ νωρίς, καθώς ήδη από τις 5 το πρωί δεκάδες κομπάρσοι είχαν συγκεντρωθεί στο λιμάνι, έτοιμοι να συμμετάσχουν στη σκηνή που προβλέπει επιβίβαση επιβατών στο ιστορικό ιπτάμενο δελφίνι.
Σύμφωνα με το σενάριο, το σκάφος εμφανίζεται να εκτελεί κανονικά δρομολόγιο, αναπαριστώντας μια τυπική εικόνα μετακίνησης εκείνης της περιόδου.
Ο Μπραντ Πιτ δεν είχε εμφανιστεί μέχρι τις πρώτες ώρες των γυρισμάτων, με τις σκηνές να πραγματοποιούνται αρχικά με βοηθητικούς ηθοποιούς και κομπάρσους, ενώ η παραγωγή κινείται με αυστηρό πρόγραμμα και υψηλά μέτρα διακριτικότητας.
Συνολικά, το λιμάνι της Ύδρας θυμίζει πλέον ένα πλήρες κινηματογραφικό πλατό, όπου κάθε σύγχρονο στοιχείο έχει απομακρυνθεί και έχει αντικατασταθεί από εικόνες μιας άλλης εποχής, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή αναπαράσταση που έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα κατοίκων και επισκεπτών.
