Αναστάτωση στα γυρίσματα της ταινίας με τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα από θαλάσσια ταξί στο λιμάνι: «Μας είπαν τελευταία στιγμή να φύγουμε, δεν θα το κάνουμε»
Αναστάτωση στα γυρίσματα της ταινίας με τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα από θαλάσσια ταξί στο λιμάνι: «Μας είπαν τελευταία στιγμή να φύγουμε, δεν θα το κάνουμε»
Οι ιδιοκτήτες των θαλάσσιων ταξί επισημαίνουν ότι η παραγωγή αποζημίωσε όλους τους καταστηματάρχες στο λιμάνι για να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους αλλά δεν υπήρξε καμία αντίστοιχη επικοινωνία μαζί τους
Από ένα απρόοπτο σημαδεύτηκαν το πρωί της Τετάρτης τα γυρίσματα της ταινίας με τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα καθώς οι ιδιοκτήτες θαλάσσιων ταξί του νησιού δήλωσαν αποφασισμένοι να μην μετακινήσουν τα σκάφη τους από το λιμάνι, παρά το σχετικό αίτημα της παραγωγής.
Μιλώντας στο protothema.gr, οι επαγγελματίες εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζουν, χειρίστηκε το ζήτημα η παραγωγή, επισημαίνοντας ότι ουδέποτε υπήρξε επίσημη ενημέρωση ή συνεννόηση μαζί τους.
«Εμείς δεν ζητήσαμε λεφτά, ούτε τίποτα. Κανένας δεν μας ενημέρωσε ούτε από την παραγωγή, ούτε από κάποια άλλη αρχή για τα γυρίσματα. Τώρα μας ζητάνε να μετακινήσουμε τα ταξί τελευταία στιγμή για να μην εμποδίζουμε. Δεν πρόκειται να το κάνουμε», τονίζουν χαρακτηριστικά.
Το πρόβλημα προέκυψε λίγες ώρες πριν από κρίσιμα γυρίσματα στο λιμάνι, όπου τα θαλάσσια ταξί βρίσκονται σε κομβικό σημείο για τη σκηνοθετική ανάπτυξη των σκηνών. Η άρνηση μετακίνησης δημιουργεί αντικειμενικές δυσκολίες στον σχεδιασμό, με το ενδεχόμενο καθυστερήσεων να θεωρείται πλέον ορατό.
Την ίδια ώρα, οι ιδιοκτήτες θαλάσσιων ταξί επισημαίνουν ότι η παραγωγή αποζημίωσε κανονικά όλους τους καταστηματάρχες που διατηρούν κλειστές τις επιχειρήσεις τους στο λιμάνι για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Ωστόσο, όπως λένε, δεν υπήρξε καμία αντίστοιχη επικοινωνία με τα θαλάσσια ταξί γεγονός που αποδίδεται, σύμφωνα με τοπικές πηγές, σε πιθανή αστοχία συνεννόησης ή λάθος χειρισμό.
Παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η παραγωγή έχει δείξει πως δεν φείδεται χρημάτων προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή των γυρισμάτων, η συγκεκριμένη εκκρεμότητα έχει δημιουργήσει κλίμα έντασης στο λιμάνι της Ύδρας.
Μιλώντας στο protothema.gr, οι επαγγελματίες εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζουν, χειρίστηκε το ζήτημα η παραγωγή, επισημαίνοντας ότι ουδέποτε υπήρξε επίσημη ενημέρωση ή συνεννόηση μαζί τους.
«Εμείς δεν ζητήσαμε λεφτά, ούτε τίποτα. Κανένας δεν μας ενημέρωσε ούτε από την παραγωγή, ούτε από κάποια άλλη αρχή για τα γυρίσματα. Τώρα μας ζητάνε να μετακινήσουμε τα ταξί τελευταία στιγμή για να μην εμποδίζουμε. Δεν πρόκειται να το κάνουμε», τονίζουν χαρακτηριστικά.
Το πρόβλημα προέκυψε λίγες ώρες πριν από κρίσιμα γυρίσματα στο λιμάνι, όπου τα θαλάσσια ταξί βρίσκονται σε κομβικό σημείο για τη σκηνοθετική ανάπτυξη των σκηνών. Η άρνηση μετακίνησης δημιουργεί αντικειμενικές δυσκολίες στον σχεδιασμό, με το ενδεχόμενο καθυστερήσεων να θεωρείται πλέον ορατό.
Την ίδια ώρα, οι ιδιοκτήτες θαλάσσιων ταξί επισημαίνουν ότι η παραγωγή αποζημίωσε κανονικά όλους τους καταστηματάρχες που διατηρούν κλειστές τις επιχειρήσεις τους στο λιμάνι για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Ωστόσο, όπως λένε, δεν υπήρξε καμία αντίστοιχη επικοινωνία με τα θαλάσσια ταξί γεγονός που αποδίδεται, σύμφωνα με τοπικές πηγές, σε πιθανή αστοχία συνεννόησης ή λάθος χειρισμό.
Παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η παραγωγή έχει δείξει πως δεν φείδεται χρημάτων προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή των γυρισμάτων, η συγκεκριμένη εκκρεμότητα έχει δημιουργήσει κλίμα έντασης στο λιμάνι της Ύδρας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα