Άγρια καταδίωξη με επίθεση σε αστυνομικούς στη Φλώρινα: Ρομά πήγαν να τους πατήσουν με αυτοκίνητο, τραυματίστηκε ανθυπαστυνόμος
31 και 21 ετών οι δύο Ρομά - Μαζί με συνεργό τους είχαν εξαπατήσει 65χρονη γυναίκα με το πρόσχημα της «καταγραφής τιμαλφών», αφαιρώντας 3.000 ευρώ και κοσμήματα

Στράτος Λούβαρης
Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη στη Φλώρινα, όταν δύο Ρομά αποπειράθηκαν να παρασύρουν αστυνομικούς με το όχημά τους για να αποφύγουν τον έλεγχο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 2 μετά το μεσημέρι, όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στο όχημα των δραστών για να σταματήσει για έλεγχο όμως ο οδηγός, αντί να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο, πάτησε γκάζι και κινήθηκε εναντίον των ενστόλων που είχαν ήδη εξέλθει του υπηρεσιακού οχήματος.

Ακολούθησε σύντομη καταδίωξη και το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε σε κοντινή απόσταση με τη συνδρομή επιπλέον δυνάμεων. Εκεί, ο 31χρονος και ο 21χρονος επιβάτης προέβαλαν σθεναρή αντίσταση και ξεκίνησαν να επιτίθενται στους αστυνομικούς. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένας ανθυπαστυνόμος δέχθηκε χτύπημα από τον 21χρονο, με αποτέλεσμα να υποστεί ράγισμα στην αριστερή κάτω γνάθο.

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Φλώρινας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι η βίαιη αντίδραση των δύο Ρομά είχε σκοπό να καλύψει την εγκληματική τους δράση καθώς, λίγη ώρα νωρίτερα, οι δύο άνδρες μαζί με έναν συνεργό τους, κατηγορούνται ότι είχαν εξαπατήσει μια 65χρονη γυναίκα με το πρόσχημα της «καταγραφής τιμαλφών», αφαιρώντας της 3.000 ευρώ και κοσμήματα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν τα κλοπιμαία, τα οποία δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι την ίδια ημέρα είχαν αποπειραθεί να εξαπατήσουν μια 25χρονη και έναν 56χρονο στην ίδια περιοχή.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για: απόπειρα ανθρωποκτονίας, απάτη, βία κατά υπαλλήλων από κοινού.
