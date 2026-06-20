Επανεκκίνηση για το μετρό Θεσσαλονίκης, κανονικά από σήμερα τα δρομολόγια - Τέλος η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΘ
Επανεκκίνηση για το μετρό Θεσσαλονίκης, κανονικά από σήμερα τα δρομολόγια - Τέλος η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΘ
Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά, από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 05:15 έως τις 23:00 - Τέλος διαδρομής για τη λεωφορειακή γραμμή Μ1 του ΟΑΣΘ
Σε κανονική λειτουργία επιστρέφει σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου, η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το προϋπάρχον πρόγραμμα δρομολογίων.
Έπειτα από 21 μέρες, οι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν και πάλι τη βασική γραμμή, η οποία συνδέει τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό με τη Νέα Ελβετία από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 05:15 έως τις 23:00.
Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για τους κατόχους καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών για το διάστημα από 29 Μαΐου έως και 19 Ιουνίου, κατά το οποίο η γραμμή είχε τεθεί εκτός επιβατικής λειτουργίας λόγω ελέγχων και δοκιμών για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς Καλαμαριά, προβλέπεται δυνατότητα αποκατάστασης του υπολοίπου τους.
Οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται από το Σάββατο 20/6 σε εκδοτήρια συγκεκριμένων σταθμών —«Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «25ης Μαρτίου» και «Νέα Ελβετία»— προκειμένου να φορτίσουν εκ νέου τις κάρτες τους με την αναλογούσα αξία για τις ημέρες που δεν κατέστη δυνατή η χρήση τους. Το ωράριο λειτουργίας των εκδοτηρίων είναι καθημερινά από τις 07:00 έως τις 19:00.
Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά κατόχους προσωποποιημένων καρτών με ενεργά προγράμματα 30, 90 ή 180 ημερών, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την κάρτα τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Η γραμμή Μ1 πραγματοποίησε χθες, Παρασκευή 19 Ιουνίου, την τελευταία της ημέρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Είχε ενεργοποιηθεί στις 29 Μαΐου, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης που προέκυψαν από την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Μετρό.
Από σήμερα, με την επιστροφή της βασικής γραμμής του Μετρό σε κανονική λειτουργία, το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης επανέρχεται στους συνήθεις ρυθμούς μετακίνησης.
Σύμφωνα με τον ΟΑΣΘ, όπως και στην αντίστοιχη επιχείρηση του Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου, το «στοίχημα» της μετακίνησης κερδήθηκε. Παρά τις κυκλοφοριακές δυσκολίες στο κέντρο της πόλης, ο στόλος των 16 αρθρωτών λεωφορείων και το προσωπικό του Οργανισμού, που εργάστηκε με αναστολή αδειών, εξασφάλισαν υψηλά ποσοστά αξιοπιστίας στα δρομολόγια, της τάξης του 97,5%, διατηρώντας τη συχνότητα διέλευσης κοντά στα 7 λεπτά.
Έπειτα από 21 μέρες, οι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν και πάλι τη βασική γραμμή, η οποία συνδέει τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό με τη Νέα Ελβετία από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 05:15 έως τις 23:00.
Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για τους κατόχους καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών για το διάστημα από 29 Μαΐου έως και 19 Ιουνίου, κατά το οποίο η γραμμή είχε τεθεί εκτός επιβατικής λειτουργίας λόγω ελέγχων και δοκιμών για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς Καλαμαριά, προβλέπεται δυνατότητα αποκατάστασης του υπολοίπου τους.
Οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται από το Σάββατο 20/6 σε εκδοτήρια συγκεκριμένων σταθμών —«Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «25ης Μαρτίου» και «Νέα Ελβετία»— προκειμένου να φορτίσουν εκ νέου τις κάρτες τους με την αναλογούσα αξία για τις ημέρες που δεν κατέστη δυνατή η χρήση τους. Το ωράριο λειτουργίας των εκδοτηρίων είναι καθημερινά από τις 07:00 έως τις 19:00.
Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά κατόχους προσωποποιημένων καρτών με ενεργά προγράμματα 30, 90 ή 180 ημερών, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την κάρτα τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Τέλος διαδρομής για τη λεωφορειακή γραμμή Μ1 του ΟΑΣΘΜε την επαναλειτουργία του Μετρό ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα και το έκτακτο επιχειρησιακό σχέδιο του ΟΑΣΘ, στο πλαίσιο του οποίου είχε τεθεί σε λειτουργία η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Μ1.
Η γραμμή Μ1 πραγματοποίησε χθες, Παρασκευή 19 Ιουνίου, την τελευταία της ημέρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Είχε ενεργοποιηθεί στις 29 Μαΐου, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης που προέκυψαν από την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Μετρό.
Από σήμερα, με την επιστροφή της βασικής γραμμής του Μετρό σε κανονική λειτουργία, το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης επανέρχεται στους συνήθεις ρυθμούς μετακίνησης.
Σύμφωνα με τον ΟΑΣΘ, όπως και στην αντίστοιχη επιχείρηση του Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου, το «στοίχημα» της μετακίνησης κερδήθηκε. Παρά τις κυκλοφοριακές δυσκολίες στο κέντρο της πόλης, ο στόλος των 16 αρθρωτών λεωφορείων και το προσωπικό του Οργανισμού, που εργάστηκε με αναστολή αδειών, εξασφάλισαν υψηλά ποσοστά αξιοπιστίας στα δρομολόγια, της τάξης του 97,5%, διατηρώντας τη συχνότητα διέλευσης κοντά στα 7 λεπτά.
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