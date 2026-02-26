Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε τζαμαρία μίνι μάρκετ στο κέντρο του Ηρακλείου
Ο 47χρονος οδηγός φέρεται να είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ
Αναστάτωση επικράτησε τις πρώτες πρωινές ώρες στο κέντρο του Ηρακλείου, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονος, αφού χτύπησε ένα σταθμευμένο ΙΧ, κατέληξε σε τζαμαρία μίνι μάρκετ.
Το περιστατικό σημειώθηκε επί της Λεωφόρου Καλοκαιρινού και ο 47χρονος οδηγός φέρεται να είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.
Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
