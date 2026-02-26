Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε τζαμαρία μίνι μάρκετ στο κέντρο του Ηρακλείου
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Ηράκλειο Αυτοκίνητο μίνι μάρκετ

Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε τζαμαρία μίνι μάρκετ στο κέντρο του Ηρακλείου

Ο 47χρονος οδηγός φέρεται να είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ

Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε τζαμαρία μίνι μάρκετ στο κέντρο του Ηρακλείου
Αναστάτωση επικράτησε τις πρώτες πρωινές ώρες στο κέντρο του Ηρακλείου, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονος, αφού χτύπησε ένα σταθμευμένο ΙΧ, κατέληξε σε τζαμαρία μίνι μάρκετ.

Το περιστατικό σημειώθηκε επί της Λεωφόρου Καλοκαιρινού και ο 47χρονος οδηγός φέρεται να είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.

Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε τζαμαρία μίνι μάρκετ στο κέντρο του Ηρακλείου
Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε τζαμαρία μίνι μάρκετ στο κέντρο του Ηρακλείου

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης