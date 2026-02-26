Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Καιρός: Ανοιξιάτικη τάση χωρίς αξιόλογες βροχές και με ήπια άνοδο της θερμοκρασίας
Ψύχρα στην αρχή του Μαρτίου και εξήγηση για τα ensembles – Στους -3,1°C χθες η ελάχιστη στο Σέλι
Ήπια ανοδική πορεία της θερμοκρασίας και περιορισμένα φαινόμενα «βλέπουν» οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες ημέρες, την ώρα που το πρωί της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου 2026 καταγράφηκαν αρνητικές θερμοκρασίες σε ορεινές περιοχές της χώρας, με χαμηλότερη τιμή τους -3,1 βαθμούς Κελσίου στο Σέλι.
Οι άνεμοι κινούνται σε ήπιες έως μέτριες εντάσεις, γύρω στα 2–4 m/s, χωρίς ενδείξεις για ισχυρά επεισόδια ή θυελλώδεις ριπές. Η θερμοκρασία ακολουθεί ήπια ανοδική πορεία, με τις μέγιστες να κυμαίνονται περίπου από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου και τις ελάχιστες να παραμένουν σε μονοψήφιες τιμές.
Η προοπτική για την ΑθήναΣε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι το μετεώγραμμα για την Αθήνα δείχνει περίοδο με μικρές εναλλαγές, χωρίς έντονα φαινόμενα. Όπως σημειώνει, η νέφωση παρουσιάζει διακυμάνσεις, με διαστήματα αυξημένης συννεφιάς κυρίως προς τα μέσα της περιόδου και εκ νέου προς το τέλος της εβδομάδας, χωρίς όμως αξιόλογες βροχοπτώσεις.
Ο υετός διατηρείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με τα περισσότερα σενάρια να δίνουν μηδενικά ή οριακά ποσά, ενώ μόνο προς το τέλος της περιόδου εμφανίζεται μικρή πιθανότητα ασθενούς βροχής.
Ψύχρα στην αρχή του Μαρτίου και εξήγηση για τα ensemblesΑπό την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι «με λίγο περισσότερη ψύχρα μας αποχαιρετά ο Φλεβάρης», προσθέτοντας ότι ο Μάρτιος θα ξεκινήσει με θερμοκρασίες ελαφρώς χαμηλότερες από τα κανονικά επίπεδα, ωστόσο στη συνέχεια και για αρκετές ημέρες ο υδράργυρος θα κινηθεί λίγο πιο πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Οι βροχές, σύμφωνα με την ανάλυσή του, δεν αναμένεται να είναι αξιόλογες.
Παγετός το πρωί της ΤετάρτηςΤην ίδια ώρα, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η χαμηλότερη θερμοκρασία το πρωί της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου 2026 καταγράφηκε στο Σέλι και ήταν ίση με -3,1°C. Σχετικός πίνακας παρουσιάζει τους οκτώ σταθμούς με τις χαμηλότερες τιμές της ημέρας.
Ο καιρός σήμεραAναμένονται τοπικές νεφώσεις οι οποίες πρόσκαιρα κατά τόπους θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών και σποραδικών βροχών υπάρχει για το Αιγαίο, την Κρήτη και την Νότια Πελοπόννησο.
Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -3 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 1 έως 15, στη Θράκη από 2 έως 12, στη Θεσσαλία από 3 έως 15, στην Ήπειρο από 1 έως 16, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 3 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 4 έως 17, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 4 έως 13, στις Κυκλάδες από 6 έως 14, στα Δωδεκάνησα από 10 έως 15 και στην Κρήτη από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ προς το βράδυ όμως θα στραφούν σε ανατολικούς ίδιας έντασης.
Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου.
Στον νομό Θεσσαλονίκης αρχικά αναμένεται ηλιοφάνεια όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Παρασκευή 27-02-2026Στην Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία, τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες ανατολικοί νοτιοανατολικοί, τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βορειοανατολικά τους 11 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 15 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.
Ο καιρός το Σάββατο 28-02-2026Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), την Εύβοια και την Κρήτη με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.
Ο καιρός την Κυριακή 01-03-2026Στα βόρεια ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο. Από το απόγευμα βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βορειοδυτικά.
