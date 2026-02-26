Καιρός: Ανοιξιάτικη τάση χωρίς αξιόλογες βροχές και με ήπια άνοδο της θερμοκρασίας

Παγετός το πρωί της Τετάρτης

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Παρασκευή 27-02-2026

Ο καιρός το Σάββατο 28-02-2026

Ο καιρός την Κυριακή 01-03-2026

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η χαμηλότερη θερμοκρασία το πρωί της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου 2026 καταγράφηκε στο Σέλι και ήταν ίση με -3,1°C. Σχετικός πίνακας παρουσιάζει τους οκτώ σταθμούς με τις χαμηλότερες τιμές της ημέρας.Aναμένονται τοπικές νεφώσεις οι οποίες πρόσκαιρα κατά τόπους θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών και σποραδικών βροχών υπάρχει για το Αιγαίο, την Κρήτη και την Νότια Πελοπόννησο.Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -3 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 1 έως 15, στη Θράκη από 2 έως 12, στη Θεσσαλία από 3 έως 15, στην Ήπειρο από 1 έως 16, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 3 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 4 έως 17, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 4 έως 13, στις Κυκλάδες από 6 έως 14, στα Δωδεκάνησα από 10 έως 15 και στην Κρήτη από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ προς το βράδυ όμως θα στραφούν σε ανατολικούς ίδιας έντασης.Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου.Στον νομό Θεσσαλονίκης αρχικά αναμένεται ηλιοφάνεια όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου.Στην Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία, τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες ανατολικοί νοτιοανατολικοί, τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βορειοανατολικά τους 11 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 15 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), την Εύβοια και την Κρήτη με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.Στα βόρεια ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο. Από το απόγευμα βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βορειοδυτικά.