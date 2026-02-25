Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Εξαφανίστηκε 38χρονος από τη Λάρισα
Εξαφανίστηκε 38χρονος από τη Λάρισα
Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο
Ένας 38χρονος άνδρας έχει εξαφανιστεί από τις 22 Φεβρουαρίου από τη Νίκαια της Λάρισας και έχει εκδοθεί μάλιστα και Silver Alert.
Σύμφωνα με την «Γραμμή Ζωής» χθες βρέθηκε το αυτοκίνητό του, αλλά και το μπουφάν του στον Αγιόκαμπο.
Έχει μαύρα κοντά μαλλιά με μετωπική φαλάκρα, καστανά μάτια, ύψος 1,70μ και είναι κανονικού βάρους.
Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκά αθλητικά παπούτσια και μαύρο μπουφάν.
Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το πρωί της 25/02/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.
Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.
Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.
Σύμφωνα με την «Γραμμή Ζωής» χθες βρέθηκε το αυτοκίνητό του, αλλά και το μπουφάν του στον Αγιόκαμπο.
Έχει μαύρα κοντά μαλλιά με μετωπική φαλάκρα, καστανά μάτια, ύψος 1,70μ και είναι κανονικού βάρους.
Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκά αθλητικά παπούτσια και μαύρο μπουφάν.
Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το πρωί της 25/02/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.
Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.
Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα