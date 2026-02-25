Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Έληξε ο συναγερμός στα δικαστήρια της Ευελπίδων, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων
Έληξε ο συναγερμός στα δικαστήρια της Ευελπίδων, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων
Άγνωστος προειδοποίησε για έκρηξη και έδωσε περιθώριο 40 λεπτών - Νωρίτερα εκκενώθηκαν τα δικαστήρια
Έληξε ο συναγερμός, μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η προειδοποίηση έγινε στις 9:30, με τον άγνωστο να δίνει χρονικό περιθώριο 40 λεπτών έως την υποτιθέμενη έκρηξη.
Τα απειλητικά τηλεφωνήματα πραγματοποιήθηκαν προς την «Εφημερίδα των Συντακτών» και την ιστοσελίδα «Ζούγκλα», όπου μεταφέρθηκε η σχετική πληροφορία.
Λόγω του ελέγχου που από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε εκκένωση του χώρου των Δικαστηρίων.
Έρευνες με ειδικούς σκύλους του ΤΕΕΜ στην Ευελπίδων:
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Ευελπίδων, από το ύψος της οδού Μουστοξύδη έως και τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Τσαλδάρη, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Ωστόσο, λίγο πριν τις 13:00, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
