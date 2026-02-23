Άνδρας έπεσε από μεγάλο ύψος στο Γαλάτσι, προσπαθώντας να πετάξει χαρταετό
Άνδρας έπεσε από μεγάλο ύψος στο Γαλάτσι, προσπαθώντας να πετάξει χαρταετό

Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστική καθώς ο τραυματίας εγκλωβίστηκε και στήθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική νωρίτερα για πτώση άνδρα στο Άλσος Βεϊκου στο Γαλάτσι από μεγάλο ύψος στην προσπάθειά του να πετάξει χαρταετό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έπεσε από ύψος 7 μέτρων ενώ προσπαθούσε να πετάξει τον χαρταετό και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβίσει.

Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα. 


Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.
