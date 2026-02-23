Φούρνος στα Χανιά έφτιαξε λαγάνα 4 μέτρων και 70 κιλών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
λαγάνα Χανιά Κρήτη

Φούρνος στα Χανιά έφτιαξε λαγάνα 4 μέτρων και 70 κιλών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Έχει γίνει παράδοση για την πόλη

Φούρνος στα Χανιά έφτιαξε λαγάνα 4 μέτρων και 70 κιλών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η λαγάνα είχε και φέτος την τιμητική της την Καθαρά Δευτέρα, με τον κόσμο να συρρέει από νωρίς το πρωί στους φούρνους για να προμηθευτεί το παραδοσιακό νηστίσιμο έδεσμα της ημέρας.

Στα Χανιά, ο «Κρητικός Φούρνος» στη Νέα Χώρα τήρησε για ακόμη μία χρονιά το έθιμο, παρασκευάζοντας μια γίγαντια λαγάνα βάρους 70 κιλών, μήκους 4 μέτρων και πλάτους 1,90 μέτρων.

Όπως ανέφερε ο φούρναρης Χάρης Δημητρουλάκης στα «Χανιώτικα Νέα», «εδώ και πάνω από 25 χρόνια κάνουμε τη μεγάλη λαγάνα μας. Είναι κάτι που το θέλει και το ζητάει ο κόσμος και για μας έχει γίνει συνήθεια».

Λαγάνα μήκους 4 μέτρων και 70 κιλών στα Χανιά!


Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για την 27η συνεχόμενη χρονιά που ο φούρνος παρασκευάζει τη συγκεκριμένη λαγάνα, η οποία έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την περιοχή. Ο κόσμος, όπως σημείωσε, την περιμένει κάθε χρόνο, τη φωτογραφίζει και εκφράζει τον ενθουσιασμό του.

Τα πρώτα χρόνια, μάλιστα, ο τελευταίος πελάτης της ημέρας την έπαιρνε δώρο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δημητρουλάκης, ευχόμενος σε όλους Καλή Σαρακοστή με υγεία.

Φούρνος στα Χανιά έφτιαξε λαγάνα 4 μέτρων και 70 κιλών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φούρνος στα Χανιά έφτιαξε λαγάνα 4 μέτρων και 70 κιλών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Thema Insights

Χρυσό βραβείο βιωσιμότητας για τη Bluegr Hotels & Resorts

Στα φετινά 2026 Zero Waste HoReCa Awards, που υποστηρίζονται από το The Coca-Cola Foundation και αναδεικνύουν επιχειρήσεις που έχουν κάνει πράξη το βιώσιμο και υπεύθυνο επιχειρείν στους κλάδους της Φιλοξενίας και της Καφεστίασης.

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης