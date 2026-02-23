Καθαρά Δευτέρα: Ο πωλητής χαρταετών που κλείνει 20 χρόνια στο πόστο του στο Παγκράτι, δείτε βίντεο
Ο Θεόδωρος Κωνσταντίνου, ο «άνθρωπος των χαρταετών», έχει στήσει το δικό του στρατηγείο προσφέροντας χρώμα στον ουρανό της Αθήνας εδώ και δύο δεκαετίες

Στη συμβολή της Σπύρου Μερκούρη με την Ευτυχίδου, στην «καρδιά» του Παγκρατίου, κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες πριν την Καθαρά Δευτέρα, οι περαστικοί συναντούν ένα γνώριμο, πολύχρωμο σκηνικό.

Ο κ. Θεόδωρος Κωνσταντίνου, ο «άνθρωπος των χαρταετών», έχει στήσει το δικό του στρατηγείο προσφέροντας χρώμα στον ουρανό της Αθήνας εδώ και δύο δεκαετίες.

«Ονομάζομαι Κωνσταντίνου Θεόδωρος και κάθε Σαρακοστή, όπως ξέρετε, σε όλο τον κόσμο δίνουμε διασκέδαση. Δίνουμε χαρά στα παιδάκια, δίνουμε αυτό που πρέπει για την Καθαρά Δευτέρα», αναφέρει μιλώντας στο Orange Press Agency. Για τον ίδιο, το Παγκράτι είναι πλέον οικείος τόπος: «Είμαστε κεντρικό μέρος, μας ξέρουν χρόνια εδώ ο κόσμος, μας ψωνίζει. Να ’ναι καλά».

Η σχέση του με τη γειτονιά είναι βαθιά και κρατά χρόνια. «Είμαστε εδώ πέρα είκοσι χρόνια. Μας ξέρουν, έρχονται, ψωνίζουν συχνά κάθε χρόνο και περνάνε καλά», λέει ο κ. Θεόδωρος. Παρά τις δυσκολίες, παραμένει αισιόδοξος για τη φετινή κίνηση. «Ο κόσμος είναι λίγο κάπως... μία καλά, μία δεν είναι οι χρονιές. Τώρα φέτος για τρίτη χρονιά βλέπω ότι εντάξει, κάτι θα γίνει», σημειώνει, τονίζοντας ότι προσφέρει χαρταετούς σε χαμηλές τιμές «για τον κόσμο που πρέπει να πάρει κάτι να διασκεδάσει».


Από τις οδηγίες χρήσης μέχρι το πέταγμα

Πέρα από τα αμέτρητα σχέδια, ο κ. Θεόδωρος λειτουργεί και ως... τεχνικός σύμβουλος «ιπτάμενων» για τους νέους γονείς. «Έχουμε πάρα πολλά σχέδια που τα παιδιά ξέρουν τι θέλουν», εξηγεί. «Μερικοί δεν ξέρουν πώς θα το φτιάξουν. Τους δείχνουμε, τους τα φτιάχνουμε κι εμείς καμιά φορά έτοιμα για να τα πετάξουν κατευθείαν», προσθέτει με καμάρι.

Σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, όπως όλοι οι συνάδελφοί του, ο κ. Θεόδωρος θα βρίσκεται στο πόστο του μέχρι την τελευταία στιγμή. «Εύχομαι καλή Σαρακοστή σε όλο τον κόσμο, να έρθει από εδώ στο Παγκράτι να πάρει πολύ καλές τιμές και χαρταετούς για να περάσει καλά», καταλήγει, δίνοντας το σύνθημα για το πέταγμα.

