Άγριος ξυλοδαρμός περιπτερά και του γιου του από 20 Ρομά στη Γαστούνη μετά από απόπειρα κλοπής, βίντεο
Όλα ξεκίνησαν όταν ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου αντιλήφθηκε έναν ανήλικο Ρομά να τον κλέβει, τον συγκράτησε και κάλεσε την ΕΛΑΣ - Μας χτύπησαν άσχημα με σίδερα, ξύλα, γροθιές, κλωτσιές και διέλυσαν το περίπτερο, περιέγραψε ο ιδιοκτήτης

Ένας ιδιοκτήτης περίπτερου στη Γαστούνη μαζί με τον γιο του, δέχθηκαν άγρια επίθεση από τουλάχιστον 20 Ρομά επειδή νωρίτερα είχαν αποτρέψει ανήλικο να τους κλέψει.

«Πήγα στο νοσοκομείο, έχω ράμματα στο κεφάλι, έχω εκδορές σε όλο μου το σώμα, πονάω, ζαλίζομαι», είπε στο STAR ο ιδιοκτήτης περιπτέρου. Στο βίντεο από το περιστατικό που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο, απεικονίζονται οι επιτιθέμενοι να σπάνε ότι βρίσκουν στο περίπτερο.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου αντιλήφθηκε έναν ανήλικο Ρομά να τον κλέβει, τον συγκράτησε και κάλεσε την ΕΛΑΣ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Μέχρι να φτάσει η αστυνομία, στο σημείο βρέθηκαν συγγενείς του ανήλικου και ξεκίνησε η συμπλοκή.


«Ήρθαν δύο-τρεις. Μετά αυτοί φώναξαν άλλους 15-20 δεν ξέρω πόσοι ήταν. Δυστυχώς μας χτύπησαν άσχημα με σίδερα, ξύλα, γροθιές, κλωτσιές, διέλυσαν το περίπτερο», περιέγραψε ο ιδιοκτήτης.
