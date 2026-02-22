Άγριος ξυλοδαρμός περιπτερά και του γιου του από 20 Ρομά στη Γαστούνη μετά από απόπειρα κλοπής, βίντεο

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου αντιλήφθηκε έναν ανήλικο Ρομά να τον κλέβει, τον συγκράτησε και κάλεσε την ΕΛΑΣ - Μ ας χτύπησαν άσχημα με σίδερα, ξύλα, γροθιές, κλωτσιές και διέλυσαν το περίπτερο, περιέγραψε ο ιδιοκτήτης