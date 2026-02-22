Έβρος: Πλημμύρισαν 60.000 στρέμματα στο Σουφλί, έσπασαν αναχώματα σε Κορνοφωλιά και Αμόριο 

Κλείσιμο

Δραματικές είναι οι ώρες που βιώνει ο βόρειος και κεντρικός, με τα πλημμυρικά φαινόμενα να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και τις αρχές να δίνουν μάχη σε πολλαπλά μέτωπα.Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, εκτάσειςστρεμμάτων, δηλαδή ολόκληρη η παρέβρια περιοχή του Δήμου Σουφλίου, έχει πλημμυρίσει εξαιτίας της μεγάλης ανόδου των υδάτων του ποταμού Έβρου.Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τη θραύση αναχώματος στο ύψος του αγροκτήματος Κορνοφωλιάς, στον Δήμο Σουφλίου, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ανάχωμα έχει υποχωρήσει σε μήκος περίπου 40 μέτρων με αποτέλεσμα ο κάμπος να μετατραπεί σε απέραντη υδάτινη έκταση.Όλες οι πεδινές περιοχές του Δήμου Σουφλίου παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Στον βόρειο κόμβο του Σουφλίου, σε κρίσιμο σημείο γέφυρας, τοποθετούνται σάκοι με άμμο, καθώς τα νερά από ρέματα και τοπικές απορροές, λόγω της αυξημένης στάθμης του ποταμού Έβρου, δεν μπορούν να διοχετευθούν κανονικά.Οι Αρχές απευθύνουν αυστηρές προειδοποιήσεις προς τους πολίτες για:-Αποφυγή διέλευσης από ιρλανδικές διαβάσεις-Καμία κίνηση σε γέφυρες με αυξημένη ροή-Μη προσέγγιση αγροτικών εκτάσεωνΜε μια ανάρτηση του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Καλακίκος, με αφορμή τα πλημμυρικά φαινόμενα σε Ελλάδα και Τουρκία που γειτνιάζουν, γράφει χαρακτηριστικά: «Όλες οι Ελληνοτουρκικές παρέβριες περιοχές μια απέραντη ενιαία λιμνοθάλασσα» τονίζοντας ότι οι πλημμύρες δεν γνωρίζουν σύνορα.Στην ανάρτηση αυτή πρόσθεσε το βίντεο που ανέβασαν πολίτες της Τουρκίας από την περιοχή του Δήμου Σούμπασι, απέναντι ακριβώς από το Σουφλί.