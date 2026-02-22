Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Έβρος: Πλημμύρισαν 60.000 στρέμματα στο Σουφλί, έσπασαν αναχώματα σε Κορνοφωλιά και Αμόριο
Έβρος: Πλημμύρισαν 60.000 στρέμματα στο Σουφλί, έσπασαν αναχώματα σε Κορνοφωλιά και Αμόριο
Τα πλημμυρικά φαινόμενα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τις αρχές να δίνουν μάχη σε πολλαπλά μέτωπα
Δραματικές είναι οι ώρες που βιώνει ο βόρειος και κεντρικός Έβρος, με τα πλημμυρικά φαινόμενα να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και τις αρχές να δίνουν μάχη σε πολλαπλά μέτωπα.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, εκτάσεις 60.000 στρεμμάτων, δηλαδή ολόκληρη η παρέβρια περιοχή του Δήμου Σουφλίου, έχει πλημμυρίσει εξαιτίας της μεγάλης ανόδου των υδάτων του ποταμού Έβρου.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τη θραύση αναχώματος στο ύψος του αγροκτήματος Κορνοφωλιάς, στον Δήμο Σουφλίου, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ανάχωμα έχει υποχωρήσει σε μήκος περίπου 40 μέτρων με αποτέλεσμα ο κάμπος να μετατραπεί σε απέραντη υδάτινη έκταση.
Στο «κόκκινο» ο Δήμος Σουφλίου
Όλες οι πεδινές περιοχές του Δήμου Σουφλίου παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Στον βόρειο κόμβο του Σουφλίου, σε κρίσιμο σημείο γέφυρας, τοποθετούνται σάκοι με άμμο, καθώς τα νερά από ρέματα και τοπικές απορροές, λόγω της αυξημένης στάθμης του ποταμού Έβρου, δεν μπορούν να διοχετευθούν κανονικά.
Οι Αρχές απευθύνουν αυστηρές προειδοποιήσεις προς τους πολίτες για:
-Αποφυγή διέλευσης από ιρλανδικές διαβάσεις
-Καμία κίνηση σε γέφυρες με αυξημένη ροή
-Μη προσέγγιση αγροτικών εκτάσεων
Δήμαρχος Σουφλίου: Όλες οι Ελληνοτουρκικές παρέβριες περιοχές μια απέραντη ενιαία λιμνοθάλασσα
Με μια ανάρτηση του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Καλακίκος, με αφορμή τα πλημμυρικά φαινόμενα σε Ελλάδα και Τουρκία που γειτνιάζουν, γράφει χαρακτηριστικά: «Όλες οι Ελληνοτουρκικές παρέβριες περιοχές μια απέραντη ενιαία λιμνοθάλασσα» τονίζοντας ότι οι πλημμύρες δεν γνωρίζουν σύνορα.
Στην ανάρτηση αυτή πρόσθεσε το βίντεο που ανέβασαν πολίτες της Τουρκίας από την περιοχή του Δήμου Σούμπασι, απέναντι ακριβώς από το Σουφλί.
Με αφορμή το σημερινό σπάσιμο του αναχώματος στην περιοχή Κορνοφωλιάς σχολίασε σχετικά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, λέγοντας ότι το ίδιο σπάσιμο συνέβη σήμερα και απέναντι στην Τουρκία στον δήμο Σουμπασι, στο ύψος με τον οικισμό Κορνοφωλιάς.
Πρόσθεσε ακόμη ότι μέχρι χθες και οι δυο δήμοι Σουφλίου και Σούμπασι έκαναν παρεμβάσεις στο ανάχωμα ώστε να μην έχουμε θραύση αλλά τελικά δεν το αποφύγαμε, επισημαίνοντας ότι οι αγωνίες, οι αγώνες και οι προσπάθειες δεν γνωρίζουν σύνορα. Δεν έχουν διαφορές. Σήμερα βρισκόμαστε στην ίδια μοίρα.
