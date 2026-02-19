«Ο θείος και η εξαδέλφη μου έφεραν το οινοποιείο στο μηδέν, θα ζητήσω διαχειριστικό έλεγχο» λέει ο Απόστολος Σπυρόπουλος
«Ο θείος και η εξαδέλφη μου έφεραν το οινοποιείο στο μηδέν, θα ζητήσω διαχειριστικό έλεγχο» λέει ο Απόστολος Σπυρόπουλος
Τι καταγγέλλει μιλώντας στο protothema - «Το χειρότερο δεν είναι ότι έφεραν την εταιρεία σε αυτή την κατάσταση, το χειρότερο είναι ότι μέχρι την τελευταία στιγμή παρουσιάζονται αμετανόητοι»
Εκρηκτικό είναι το κλίμα στην επιχείρηση «Κτήμα Σπυρόπουλος» καθώς το ένα οινοποιείο της στη Μαντίνεια εκπλειστηριάστηκε, ενώ ακολουθεί και το δεύτερο, στις αρχές Μαρτίου. Ο Απόστολος Σπυρόπουλος, που έχει παραιτηθεί εδώ και πέντε χρόνια από την διοίκηση της εταιρείας, μιλά στο protothema και προαναγγέλλει διαχειριστικό έλεγχο.
Ο Απόστολος Σπυρόπουλος, είναι γιος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Ροβέρτου Σπυρόπουλου. Εξακολουθεί να κατέχει το 25% των μετοχών της εταιρείας, ενώ είναι εγγυητής όλων των δανείων της επιχείρησης. Είναι καταπέλτης στις καταγγελίες κατά του θείου του Επαμεινώνδα Σπυρόπουλου και της εξαδέλφης του Κωνσταντίνας Σπυροπούλου στους οποίους επιρρίπτει όλες τις ευθύνες για την σημερινή κατάσταση. Ποια είναι αυτή; Τα χρέη ανέρχονται σε πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ λέει, ενώ ο τζίρος της εταιρείας από 1,2 εκατομμύρια ευρώ που τον άφησε το 2020, έπεσε στις 800.000.
Στην ανάρτηση που έκανε νωρίτερα, κατηγορεί θείο και εξαδέλφη για «προκλητική, πέρα ως πέρα αυθαίρετη διαμονή στον “πύργο” εντός του οινοποιείου» και υποστηρίζει: «Ζούσατε όλοι σας επί σειρά ετών αποκλειστικά από την εταιρεία, στραγγίζοντάς την μέχρι το τελευταίο ευρώ».
Ο ίδιος παραιτήθηκε καθώς υπήρξε πλήρης διάσταση απόψεων με τον ίδιο και την διοίκηση της εταιρείας. «Βλέποντας την εταιρική διακυβέρνησή τους, δεν θα μπορούσα να είμαι συμμέτοχος» τονίζει. «Παραιτήθηκα για να μην είμαι συνένοχος σε όλο αυτό το δράμα που βλέπουμε, όχι για μένα αλλά για την ιστορία του οινοποιείου, για τους εργαζόμενους, τους εκατοντάδες προμηθευτές και τους πιστωτές» λέει και εξηγεί: «Μετά τις αλλαγές που έγιναν αφότου πέθανε ο πατέρας μου, έθεσα το ζήτημα να έχουμε δύο υπογραφές εκπροσώπησης. Είμασταν αρκετοί οι μέτοχοι, είχαμε και μεγάλο ηλικιακό χάσμα από 40 που είμαι εγώ μέχρι και 85 ετών κάποιος θείος μου, οι γυναίκες τους, άλλα παιδιά. Ήθελα να υπάρχει διπλή εκπροσώπηση της εταιρείας. Δεν ήθελα να ήμουν εγώ ο εκπρόσωπος. Ας ήταν η διευθύνουσα σύμβουλος αλλά την εταιρεία να τη δέσμευαν δύο υπογραφές ώστε να μπορούν να έχουν αλληλοεξάρτηση έναντι του νόμου. Αυτό δεν επιλέχθηκε, αντ' αυτού επελέγη να ασκεί διοίκηση μόνο η πλευρά της μίας οικογένειας. Εγώ ήμουν απέναντι, ο έτερος μέτοχος. Καταλαβαίνω τη σχέση αίματος, ότι ο ένας αδελφός δεν μπορεί να πάει ενάντια στον αδελφό του. Αλλά ο άλλος αδελφός ήταν παθητικός και δεν έκλινε προς το "ναι" για να μην χαλάει το χατίρι του μεγάλου αδελφού. Όταν διοικείται μια εταιρεία αυταρχικά και με γνώμονα τον εγωκεντρισμό, είναι εκ των ούκ άνευ ότι θα γίνουν πολλά λάθη. Και στην προκειμένη περίπτωση έχουν γίνει τεράστια λάθη».
«Ο πρώτος πλειστηριασμός - με ό,τι αυτό συνεπάγεται - ελλείψει δεύτερου πλειοδότη ήταν μόλις ένα ευρώ παραπάνω από το αρχικό πλειστηρίασμα, άρα δεν ικανοποιήθηκε το χρέος. Αν γίνει το ίδιο και στο δεύτερο πλειστηριασμό θα παραμείνουν στα χρέη και η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη. Μιλάμε για μια εταιρεία κενό κέλυφος - δεν θα έχει παραγωγικές μονάδες, θα γάσει την συντριπτική της δυναμική. Η δυναμική της ήταν ότι παρήγαγε ΠΟΠ προϊόντα μοσχοφίλερο και αγιοργίτκο και ότι είχε δύο οινοποιεία σε αμπελουργικές ζώνες. Οπότε θα μιλάμε για την εταιρεία Κτήμα Σπυρόπουλου χωρίς δύο παραγωγικές μονάδες, νομίζω το τέλος της θα είναι πολύ πιο σύντομο από ό,τι που φαντάζομαι. Δυστυχώς» λέει.
«Το πρώτο σοκ το έπαθα δύο μέρες πριν τον πλειστηριασμό, όταν ως εγγυητής μίλησα με τον συμβολαιογράφο και μου είπε ότι θα υπάρχει συμμετοχή. Ήλπιζα ότι κάτι θα βρεί μέχρι τελευταία στιγμή, πίστευα να γίνει ένα θαύμα, αλλά δεν γίνονται πλέον θαύματα. Όταν ενημερώθηκα ότι το οινοποιείο άλλαξε χέρια σταμάτησε η καρδιά μου» εξομολογείται και εξηγεί: «Εκεί έκρινα σκόπιμο να μάθει ο πολύς κόσμος τη διαχρονική συνεισφορά όλων των μετόχων σ' αυτό που ονομάζουμε σήμερα "Κτήμα Σπυρόπουλου"».
Στο ερώτημα αν συμβάλει και ο ίδιος στην απαξίωση της εταιρείας με τις καταγγελίες αυτές, το αρνείται: «Δεν ήμουν εγώ αυτός που απαξίωσε την εταιρεία, απείχα εντελώς από την διοίκηση της εταιρείας. Επί πέντε χρόνια ήμουν σιωπηλός, εργαζόμουν αφιλοκερδώς και στην αγορά ξέρουν όλοι ότι μόνο εγώ δεν την απαξίωσα».
Βάζει και μια ακόμη διάσταση στην κόντρα του με την οικογένεια. Ο ίδιος το 2023 μετακινήθηκε από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία προκαλώντας την αντίδραση του θείου και της εξαδέλφης του. «Νομίζουν ότι έπρεπε να ρωτήσω όλα τα μέλη της οικογένειας για να πάρω μια απόφαση; Ίσως να τους χάλασε πάρα πολύ το αφήγημά τους. Αλλά βλέπουμε την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου να πηγαίνει μία στο βιβλίο Τσίπρα, μετά από 3 μέρες στην κοπή της πίτας του Παύλου Γερουλάνου, ο δε πατέρας της να πηγαίνει και να φωτογραφίζεται σε κοπή πίτας του ΠΑΣΟΚ στο Νέο Ηράκλειο. Δεν ήταν εικόνα επιχειρηματιών που η κατάσταση της εταιρείας τους είναι στο μηδέν» λέει αποκαλύπτοντας ότι σήμερα μετά την ανάρτησή του τον μπλόκαραν από τα εταιρικά social media . «Αντί να ακούσω κάτι για τους εγαζόμενους με μπλόκαραν από όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας - πρωτάκουστο για μέτοχο εταιρείας και εγγυητή όλων των δανείων» λέει ο Απόστολος Σπυρόπουλος και καταλήγει: «Το χειρότερο δεν είναι ότι έφεραν την εταιρεία σε αυτή την κατάσταση, το χειρότερο είναι ότι μέχρι την τελευταία στιγμή παρουσιάζονται αμετανόητοι».
Γιατί παραιτήθηκα
Θα στραφώ στη Δικαιοσύνη για διαχειριστικό έλεγχο«Δυστυχώς αυτή τη εταιρεία με αποκλειστική ευθύνη των διοικούντων της θα φτάσει στο απόλυτο μηδέν και μάλιστα θα χρωστάει κιόλας» λέει. «Μετά τον δεύτερο πλειστηριασμό, οι υπεύθυνοι να είναι σίγουροι ότι θα κάνω τα πάντα, θα στραφώ στη Δικαιοσύνη για διαχειριστικό έλεγχο» λέει ο Απόστολος Σπυρόπουλος. «Το οφείλω στους πιστωτές, στην ιστορία του κτήματος αλλά και στην υπεράσπιση του ποσοστού μου, του 25%, θα ζητήσω από αρμόδιο δικαστήριο να διατάξει διαχειριστικό έλεγχο. Αν τον εγκρίνει να απαντήσω με βεβαιότητα αν υπήρξαν οικονομικές ατασθαλίες» λέει στο protothema.
Μιλάμε για μια εταιρεία κενό κέλυφος
Σε δέκα μέρες είχαμε πλειστηριασμό κι εκείνη έβλεπε όπερα στο ΠαρίσιΟ Απόστολος Σπυρόπουλος επιτίθεται στην διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας και εξαδέλφη του Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία είναι διευθύνουσα σύμβουλος. «Είναι δυνατόν να εκπροσωπεί μια εταιρεία με πλειστηριασμό σε 10 μέρες και εκείνη να πηγαίνει στο Παρίσι να δει όπερα; Έχω ακούσει πολλά αλλά αυτό πέρα από φαντασία μου» λέει. Ταυτόχρονα την εγκαλεί για την παρουσία της στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα: «Ένας άνθρωπος που δεν είναι επιτυχημένος να μιλάει για αγροτική ανάπτυξη σε τι περιβάλλον; Στον ένα που δεν πληρώνει τις τράπεζες και στον άλλο που έκλεισε τις τράπεζες. Αυτό είναι καθαρά οικονομική διάσταση, όχι πολιτική» υποστηρίζει.
