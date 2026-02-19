«Ο θείος και η εξαδέλφη μου έφεραν το οινοποιείο στο μηδέν, θα ζητήσω διαχειριστικό έλεγχο» λέει ο Απόστολος Σπυρόπουλος

Τι καταγγέλλει μιλώντας στο protothema - «Το χειρότερο δεν είναι ότι έφεραν την εταιρεία σε αυτή την κατάσταση, το χειρότερο είναι ότι μέχρι την τελευταία στιγμή παρουσιάζονται αμετανόητοι»