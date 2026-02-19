Δριμύ κατηγορώ του Απόστολου Σπυρόπουλου στην οικογένειά του για τους πλειστηριασμούς των οινοποιείων - «Ήμουν μόνος μου και απέναντί μου όλοι σας!»

Ο Απόστολος Σπυρόπουλος

Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Ροβέρτος Σπυρόπουλος. Έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2019

Δριμύ κατηγορώγια την διαχείριση των Οινοποιείων που διατηρούν στην Μαντίνεια εξαπέλυσεο οποίος με μία μακροσκελή ανάρτησή του περιγράφει, πώς σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση οδηγήθηκε σε χρεοκοπία η οποία σφραγίστηκε με δύο πλειστηριασμούς.λέει χαρακτηριστικά περιγράφοντας ένα περιβάλλον κακοδιαχείρισης της εταιρείας από τους συγγενείς του., πλέον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και στο παρελθόν συντονιστής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, είναιΣτην ανάρτησή του, με τίτλο, προχωρά σε βαριές καταγγελίες της οικογένειας αποδίδοντάς τους αποκλειστικά την ευθύνη για την κατάρρευση της επιχείρησης.Το «Κτήμα Σπυρόπουλος» μπορεί με τη σημερινή μορφή τουαπό τότε που οι αδελφοίκαι, αποφάσισαν να εξελίξουν τη μακρά οικογενειακή παράδοση ενασχόλησης με την οινοποιεία. Οι καταβολές όμως, υπάρχουν από το μακρινό 1860 και με την κεφαλαιοποίηση όλης αυτής της εμπειρίας το Κτήμα έχει δώσει εμβληματικές και διακεκριμένες ετικέτες.Αναφερόμενος στο πρώτο οινοποιείο που ήδη πέρασε σε πλειστηριασμό, γράφει: «Πραγματοποιήθηκε ο πρώτος από τους δύο πλειστηριασμούς και το πρώτο οινοποιείο χάθηκε οριστικά. Σε λίγες ημέρες, το ίδιο “σφυρί” θα σφραγίσει και την τύχη του δεύτερου».Απορρίπτοντας την εκδοχή της κακής συγκυρίας, σημειώνει ότι «αυτό που ζούμε δεν είναι μια “κακή συγκυρία” ή μια ατυχία της αγοράς. Είναι το νομοτελειακό αποτέλεσμα ετών αλαζονείας, νοσηρής οικογενειοκρατίας και μιας διοίκησης που μπέρδεψε μια ιστορική διαδρομή με προσωπικό της φέουδο».Στο στόχαστρό τουτον οποίο χαρακτηρίζει «απόλυτα εγωκεντρικό», που επαναλάμβανε «Εγώ ξέρω καλύτερα», «Εγώ το έφτιαξα μόνος μου».Για τη διοίκηση της εταιρείας αναφέρει ότιενώ χαρακτηρίζει «παρωδία» τη διαδικασία διαδοχής, περιγράφοντας ότι