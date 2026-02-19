Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης; Η CrediaBank γίνεται συνοδηγός στην επιχειρηματική σου διαδρομή και σε βοηθά να φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου.
Συνελήφθη 32χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στα Εξάρχεια
Κατασχέθηκαν περισσότερες από 200 συσκευασίες που περιείχαν πάνω από ένα κιλό κάνναβης
Στη σύλληψη ενός 32χρονου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικοί στα Εξάρχεια.
Ειδικότερα, ο 32χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να κινείται με μοτοσυκλέτα στην περιοχή των Εξαρχείων και κατά τον έλεγχο που του έγινε, βρέθηκαν στην κατοχή του δύο νάιλον συσκευασίες με μικροποσότητα κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 195 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.
Στη συνέχεια, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε υπό ανέγερση οικοδομή που χρησιμοποιούσε ως προσωρινή κατοικία και αποθήκευε της ναρκωτικές ουσίες, στο πλαίσιο της οποίας, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:
-208- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -1- κιλό και -8- γραμμ. κάνναβης,
μικροποσότητα κοκαΐνης,
-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές,
-3- αναδιπλούμενα μαχαίρια,
το χρηματικό ποσό των -8.040- ευρώ,
πλήθος νάιλον συσκευασιών και
-8- κινητά τηλέφωνα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
