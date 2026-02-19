Συνελήφθη 32χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στα Εξάρχεια
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη διακίνηση ναρκωτικών Εξάρχεια

Συνελήφθη 32χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στα Εξάρχεια

Κατασχέθηκαν περισσότερες από 200 συσκευασίες που περιείχαν πάνω από ένα κιλό κάνναβης

Συνελήφθη 32χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στα Εξάρχεια
5 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 32χρονου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικοί στα Εξάρχεια.

Ειδικότερα, ο 32χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να κινείται με μοτοσυκλέτα στην περιοχή των Εξαρχείων και κατά τον έλεγχο που του έγινε, βρέθηκαν στην κατοχή του δύο νάιλον συσκευασίες με μικροποσότητα κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 195 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Στη συνέχεια, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε υπό ανέγερση οικοδομή που χρησιμοποιούσε ως προσωρινή κατοικία και αποθήκευε της ναρκωτικές ουσίες, στο πλαίσιο της οποίας, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

-208- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -1- κιλό και -8- γραμμ. κάνναβης,
μικροποσότητα κοκαΐνης,
-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές,
-3- αναδιπλούμενα μαχαίρια,
το χρηματικό ποσό των -8.040- ευρώ,
Κλείσιμο
πλήθος νάιλον συσκευασιών και
-8- κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

19022026 Σύλληψη αλλοδαπού που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης