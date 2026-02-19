Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα - Το ωράριο για Ρέντη και Βαρβάκειο

Ποια καταστήματα είναι ανοιχτά και ποια κλειστά, τι ισχύει για σούπερ μάρκετ και αγορές

Καθαρά Δευτέρα (23 Φεβρουαρίου 2026) δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες του κράτους, ωστόσο στην πράξη αντιμετωπίζεται ως ημέρα γενικής αργίας για το λιανεμπόριο σε ολόκληρη τη χώρα.



Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα - ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρικών και ειδών σπιτιού - θα παραμείνουν κλειστά.







-Εμπορικά Κέντρα (Malls) και Πολυκαταστήματα: Δεν λειτουργούν. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι χώροι εστίασης (καφέ και εστιατόρια) καθώς και οι κινηματογράφοι που βρίσκονται εντός των συγκροτημάτων.



-Λιανικό Εμπόριο: Τα καταστήματα στις κεντρικές αγορές και στους εμπορικούς δρόμους (όπως η Ερμού στην Αθήνα και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη) παραμένουν κλειστά.



Καθαρά Δευτέρα 2026: Ποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά Το θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει τη λειτουργία



Με βάση τη συνήθη πρακτική, θα λειτουργήσουν:



-Φούρνοι: Για τη διάθεση της παραδοσιακής λαγάνας, συνήθως από πολύ νωρίς το πρωί έως το μεσημέρι.

Κλείσιμο



Επιπλέον:



-Λαϊκές Αγορές: Πραγματοποιούνται κανονικά, όπου είναι προγραμματισμένες.

-Ζαχαροπλαστεία και Κάβες: Για χαλβά, νηστίσιμα γλυκά και ποτά.

(23 Φεβρουαρίου 2026) δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες του κράτους, ωστόσο στην πράξη αντιμετωπίζεται ως ημέρα γενικής αργίας για το λιανεμπόριο σε ολόκληρη τη χώρα.Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα - ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρικών και ειδών σπιτιού - θα παραμείνουν κλειστά.Ειδικότερα:: Δεν λειτουργούν. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι χώροι εστίασης (καφέ και εστιατόρια) καθώς και οι κινηματογράφοι που βρίσκονται εντός των συγκροτημάτων.: Τα καταστήματα στις κεντρικές αγορές και στους εμπορικούς δρόμους (όπως η Ερμού στην Αθήνα και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη) παραμένουν κλειστά.Το θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει τη λειτουργία επιχειρήσεων που καλύπτουν βασικές ανάγκες για το σαρακοστιανό τραπέζι Με βάση τη συνήθη πρακτική, θα λειτουργήσουν:: Για τη διάθεση της παραδοσιακής λαγάνας, συνήθως από πολύ νωρίς το πρωί έως το μεσημέρι.-Ιχθυοπωλεία: Τόσο τα τοπικά καταστήματα όσο και οι κεντρικές αγορές.Επιπλέον:: Πραγματοποιούνται κανονικά, όπου είναι προγραμματισμένες.: Για χαλβά, νηστίσιμα γλυκά και ποτά.

-Περίπτερα και Mini Markets: Παραμένουν ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.



Καθαρά Δευτέρα 2026: Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ Στα σούπερ μάρκετ η εικόνα διαφοροποιείται. Οι μεγάλες αλυσίδες πανελλαδικής εμβέλειας, όπως Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος και Μασούτης, τηρούν παραδοσιακά την αργία και δεν λειτουργούν. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις:



Shop & Go και Local Stores: Μικρότερα σημεία πώλησης που λειτουργούν με καθεστώς franchise συχνά ανοίγουν με περιορισμένο ωράριο, για παράδειγμα 08:00 – 20:00.



Lidl: Συνήθως επιλέγει να λειτουργήσει ορισμένα καταστήματα σε συγκεκριμένες περιοχές, με σχετική ανακοίνωση λίγες ημέρες πριν.



OK! Markets: Λειτουργούν κανονικά, όπως και σε άλλες αργίες.



Σαρακοστή: Το ωράριο σε Βαρβάκειο και Ρέντη Για όσους προτιμούν να προμηθευτούν θαλασσινά από τις κεντρικές αγορές, η Βαρβάκειος Αγορά στην Αθήνα και η Αγορά του Καταναλωτή στον Ρέντη αποτελούν βασικούς προορισμούς.



Οι συγκεκριμένες αγορές ξεκινούν να λειτουργούν από το βράδυ της Κυριακής και παραμένουν ανοιχτές χωρίς διακοπή έως το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας.



Σημαντική επισήμανση για τους οδηγούς: Η κίνηση γύρω από φούρνους και κεντρικές αγορές αυξάνεται σημαντικά όσο πλησιάζει το μεσημέρι. Η μετάβαση τις πρώτες πρωινές ώρες διευκολύνει την εξυπηρέτηση, καθώς μετά τις 11:00 η προσέλευση κορυφώνεται.



Τα ζαχαροπλαστεία, ιδίως για τον παραδοσιακό χαλβά, καθώς και τα καταστήματα ψιλικών λειτουργούν κανονικά, συχνά με διευρυμένο ωράριο. Παράλληλα, καφετέριες, ταβέρνες και λοιποί χώροι εστίασης εξυπηρετούν πλήρως το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.