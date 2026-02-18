Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Καθαρά Δευτέρα 2026: Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα
Καθαρά Δευτέρα 2026: Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα
Αναλυτικός οδηγός για το ωράριο λειτουργίας την Καθαρά Δευτέρα 2026
Η Καθαρά Δευτέρα (23 Φεβρουαρίου 2026), αν και δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες υποχρεωτικές αργίες, θεωρείται κατ' έθιμο αργία για το σύνολο του λιανεμπορίου στην Ελλάδα.
Αυτό σημαίνει ότι τα εμπορικά καταστήματα (ένδυση, υπόδηση, ηλεκτρικά είδη) σε όλη τη χώρα παραμένουν κλειστά.
Συγκεκριμένα:
-Εμπορικά Κέντρα (Malls) & Πολυκαταστήματα: Παραμένουν κλειστά στο σύνολό τους. Εξαιρούνται μόνο οι χώροι εστίασης (καφέ/εστιατόρια) και οι κινηματογράφοι που στεγάζονται εντός αυτών.
-Λιανική Πώληση: Τα καταστήματα στις εμπορικές οδούς (π.χ. Ερμού, Τσιμισκή) δεν λειτουργούν.
-Φούρνοι: Για την προμήθεια της παραδοσιακής λαγάνας (λειτουργούν συνήθως από τα ξημερώματα έως το μεσημέρι).
-Ιχθυοπωλεία: Τόσο τα συνοικιακά όσο και οι μεγάλες αγορές.
-Λαϊκές Αγορές: Λειτουργούν κανονικά σε όλους τους δήμους.
-Ζαχαροπλαστεία & Κάβες: Για γλυκά, χαλβά και ποτά.
-Περίπτερα & Mini Markets: Λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.




Καθαρά Δευτέρα 2026: Ποια καταστήματα λειτουργούνΗ νομοθεσία επιτρέπει τη λειτουργία συγκεκριμένων επιχειρήσεων που εξυπηρετούν τις άμεσες ανάγκες των πολιτών για το παραδοσιακό τραπέζι. Σύμφωνα με τη γενική ενημέρωση, ανοιχτά θα παραμείνουν:





Καθαρά Δευτέρα 2026: Τι θα ισχύσει για τα σούπερ μάρκετΣτον κλάδο των σούπερ μάρκετ, η κατάσταση είναι μεικτή. Ενώ οι μεγάλες εθνικές αλυσίδες (όπως Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης) παραδοσιακά τηρούν την αργία και μένουν κλειστές, υπάρχουν εξαιρέσεις:
Shop & Go / Local Stores: Μικρά καταστήματα γειτονιάς μεγάλων ομίλων που λειτουργούν με franchise συχνά παραμένουν ανοιχτά με μειωμένο ωράριο (π.χ. 08:00 – 20:00).
Lidl: Συνήθως ανοίγει ορισμένα υποκαταστήματα σε συγκεκριμένες περιοχές (θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση λίγες ημέρες πριν).
OK! Markets: Λειτουργούν κανονικά, όπως κάθε Κυριακή και αργία.
Οι αγορές αυτές ξεκινούν τη λειτουργία τους από το βράδυ της Κυριακής και μένουν ανοιχτές non-stop μέχρι το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας.
Συμβουλή για τους οδηγούς: Λόγω της αυξημένης κίνησης γύρω από τις αγορές και τους φούρνους, προτιμήστε τις πρώτες πρωινές ώρες για τα ψώνια σας, καθώς μετά τις 11:00 η προσέλευση κορυφώνεται.
Τα ζαχαροπλαστεία (για τον παραδοσιακό χαλβά) και τα καταστήματα ψιλικών λειτουργούν κανονικά, συχνά με διευρυμένο ωράριο. Επίσης, τα καταστήματα εστίασης, οι καφετέριες και οι ταβέρνες λειτουργούν πλήρως


Σαρακοστή: Το ωράριο σε Βαρβάκειο και ΡέντηΓια όσους αναζητούν την καλύτερη ποιότητα σε θαλασσινά, η Βαρβάκειος Αγορά στην Αθήνα και η Αγορά του Καταναλωτή στον Ρέντη αποτελούν το επίκεντρο.




