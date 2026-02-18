Ανθρωποκυνηγητό για τον Αιγύπτιο κρατούμενο που το 'σκασε από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
Ανθρωποκυνηγητό για τον Αιγύπτιο κρατούμενο που το 'σκασε από τα δικαστήρια της Ευελπίδων

Οι Αρχές αναζητούν τον κρατούμενο και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας - Ήταν κρατούμενος και τον μετέφεραν για να δικαστεί - Ήταν προς απέλαση

Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Σε αναβρασμό βρίσκονται οι Αρχές από το μεσημέρι της Τετάρτης μετά από απόδραση κρατουμένου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, με την ΕΛ.ΑΣ. να έχει εξαπολύσει επιχείρηση εντοπισμού στην ευρύτερη περιοχή.

Με βάση τις πληροφορίες, ο άνδρας που διέφυγε είναι 20χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος είχε μεταφερθεί στην Ευελπίδων καθώς ανέμενε να δικαστεί για την απέλασή του. Όπως αναφέρεται, κρατούνταν στο Β’ Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 20χρονος δεν φορούσε χειροπέδες και, σε στιγμή που ξέφυγε από την επιτήρηση των αστυνομικών, τράπηκε σε φυγή, περνώντας μέσα από το πάρκο που βρίσκεται πίσω από το συγκρότημα των δικαστηρίων, με αποτέλεσμα να χαθεί από το οπτικό τους πεδίο.



Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. αναπτύχθηκαν άμεσα στο σημείο, πραγματοποιώντας αναζητήσεις προς διάφορες κατευθύνσεις, ενώ παράλληλα εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στον χώρο των δικαστηρίων, προκειμένου να χαρτογραφηθεί η διαδρομή διαφυγής του και να εντοπιστεί.

Σε πλάνα που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός «STAR» καταγράφονται αστυνομικοί να κινούνται ταχύτατα προς διαφορετικές κατευθύνσεις αμέσως μετά την κινητοποίηση που προκάλεσε η διαπίστωση ότι ο κρατούμενος είχε αποδράσει από την Ευελπίδων.



