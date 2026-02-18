Θεοδωρικάκος: Ο διάλογος με την Τουρκία είναι πάντα χρήσιμος, η Ελλάδα εισήλθε σε αυτόν χωρίς φοβικό σύνδρομο

Τι είπε για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο - « Είμαστε η λαϊκή παράταξη που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης