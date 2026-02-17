Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό: Σχεδόν 28.000 αυτοκίνητα διοχετεύθηκαν χθες στη Λεωφόρο Αθηνών

Αεροδρόμιο από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή και έτσι υπήρχαν ουρές χιλιομέτρων στη Λεωφόρο Αθηνών με συμφόρηση από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο.



Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό σε συνδυασμό με την κατά τόπους κακοκαιρία δημιούργησαν προβλήματα στους δρόμους χθες. Την κατάσταση επιβάρυναν οι εργασίας που γίνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προςαπόμέχρικαι έτσι υπήρχαν ουρές χιλιομέτρων στη Λεωφόρο Αθηνών με συμφόρηση από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο.Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας η επιβάρυνση στο δυτικό οδικό δίκτυο ήταν ιδιαίτερα αυξημένη , καθώς 27.773 οχήματα δεν εισήλθαν στην Αττική Οδό και διοχετεύθηκαν στη Λεωφόρο Αθηνών και στο παράπλευρο οδικό δίκτυο Ασπροπύργου – Φυλής. Ταυτόχρονα, από τα διόδια Φυλής προς Αεροδρόμιο εισήλθαν 12.775 οχήματα, αριθμός αυξημένος κατά 4.171 σε σχέση με μια συνήθη ημέρα, ενώ η επαναλειτουργία της εισόδου από τον άξονα Αθηνών – Κορίνθου, συνέβαλε σημαντικά στην αποσυμφόρηση, απορροφώντας 5.653 οχήματα.Μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου έχουν παραταθεί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ σε τμήμα της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Η παράταση των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οφείλεται στις επείγουσες εργασίες βαριάς συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων».

H ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Με άμεση ενεργοποίηση επιχειρησιακού σχεδιασμού, ταχεία ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο και συνεχή προσαρμογή στις πραγματικές κυκλοφοριακές συνθήκες, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής διαχειρίστηκε τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο που καταγράφηκε χθες, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, λόγω των εργασιών βαριάς συντήρησης στη σήραγγα Λιοσίων της Αττικής Οδού.



Η επιβάρυνση στο δυτικό οδικό δίκτυο ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς -27.773- οχήματα δεν εισήλθαν στην Αττική Οδό και διοχετεύθηκαν στη Λεωφόρο Αθηνών και στο παράπλευρο οδικό δίκτυο Ασπροπύργου – Φυλής.



Ταυτόχρονα, από τα διόδια Φυλής προς Αεροδρόμιο εισήλθαν -12.775- οχήματα, αριθμός αυξημένος κατά -4.171- σε σχέση με μια συνήθη ημέρα, ενώ η επαναλειτουργία της εισόδου από τον άξονα Αθηνών – Κορίνθου, συνέβαλε σημαντικά στην αποσυμφόρηση, απορροφώντας -5.653- οχήματα.



Ανταποκρινόμενη στις νέες κυκλοφοριακές συνθήκες, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, διέθεσε -40- αστυνομικούς σε κομβικά σημεία, με συνεχή παρουσία ρυθμιστών τροχονόμων σε όλο το μήκος της Λεωφόρου Αθηνών και υποστήριξη από οχήματα άμεσης επέμβασης, διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή ροή των οχημάτων.



Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τις αυξημένες απαιτήσεις και τα έκτακτα συμβάντα που ανέκυψαν, η διαχείριση παρέμεινε δυναμική και αποτελεσματική. Τροχαίο ατύχημα στο ύψος της Μονής Δαφνίου, κατά τις πρωινές ώρες, προκάλεσε πρόσκαιρη επιβάρυνση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, με ταχεία αποκατάσταση της κυκλοφορίας.



Επιπλέον, η αυξημένη συμφόρηση, που παρατηρήθηκε στη διασταύρωση Περιφερειακής Αιγάλεω – Λ. Αθηνών, λόγω και ακινητοποίησης φορτηγού με βλάβη και δύο τροχαίων ατυχημάτων, διαχειρίστηκε με στοχευμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, περιορίζοντας τις καθυστερήσεις.



Ο συνολικός επιχειρησιακός συντονισμός πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής, με διαρκή αξιολόγηση και αναπροσαρμογή των μέτρων, βάσει της εξέλιξης των κυκλοφοριακών δεδομένων.



Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί αναλύονται, με σκοπό τη διαρκή επικαιροποίηση και αναπροσαρμογή των μέτρων που εφαρμόζονται, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή ροή κυκλοφορίας έως την πλήρη ομαλοποίηση της κατάστασης.