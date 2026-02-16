Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στον Πειραιά
Αφού αφαίρεσε χρήματα από τα ταμεία, ο ληστής έφυγε πεζός προς άγνωστη κατεύθυνση και αναζητείται
Ένοπλη ληστεία με έναν δράστη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στον Πειραιά.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ληστεία σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί σε σούπερ μάρκετ επί της Θηβών.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο δράστης ήταν ένας και μπήκε στο σούπερ μάρκετ κρατώντας όπλο και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του.
