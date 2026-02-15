Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Παραλία Κατερίνης: Η θάλασσα «βγήκε» στον δρόμο, πλημμύρισαν μαγαζιά και δρόμοι
Οι θυελλώδεις άνεμοι έσπρωξαν τα νερά στη στεριά – Προβλήματα στην κυκλοφορία και ζημιές σε καταστήματα
Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στην Παραλία Κατερίνης, με τη θάλασσα να βγαίνει στη στεριά και να πλημμυρίζει δρόμους και μαγαζιά.
Σύμφωνα με το odigos-pierias.gr, η κυκλοφορία των οχημάτων έγινε με δυσκολία, καθώς σε αρκετά σημεία το νερό είχε συγκεντρωθεί σε μεγάλο ύψος.
Οι υπηρεσίες του Δήμου κινητοποιήθηκαν άμεσα, ξεκινώντας καθαρισμούς και εργασίες αποκατάστασης. Συνεργεία βρίσκονται στο σημείο για την απομάκρυνση των υδάτων και των υλικών που έφερε η θάλασσα, ενώ παρακολουθείται η κατάσταση σε περίπτωση νέας επιδείνωσης.
Σε μεγάλο τμήμα της παραλιακής, μέχρι και τον τρίτο δρόμο από τη θάλασσα, τα νερά κάλυψαν το οδοστρώμα και τα πεζοδρόμια, ενώ σε ορισμένα σημεία μπήκαν και σε καταστήματα. Στις εικόνες από το σημείο διακρίνονται φερτά υλικά και άμμος που μεταφέρθηκαν στους δρόμους.
Πλημμύρισε όλο το παραλιακό τμήμα της Κατερίνης Από την θάλασσα που βγήκε έξω λόγω των θυελλωδών ανέμων.— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) February 15, 2026
Βίντεο : Dimitra Mike pic.twitter.com/MgrTB4ycso
